الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى

خالد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
19 مارس 2026 01:07

قدّم سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، واجب العزاء في وفاة الفلسطينية آلاء نادر عوني مشتهى، التي وقعت ضحيةً للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الدولة.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الهواشم في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بمدينة مايدوجوري في نيجيريا
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادثتي سقوط شظايا نتيجة عملية تصد ناجحة لصواريخ

كانت «آلاء نادر عوني مشتهى» إحدى الكوادر المتخصصة في التأهيل لدى هيئة زايد لأصحاب الهمم، وعملت مع أصحاب الهمم لتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم.

المصدر: وام
أبوظبي
الاعتداء الإيراني
هيئة زايد لأصحاب الهمم
إيران
الإمارات
خالد بن زايد
آخر الأخبار
ليفربول
الرياضة
صلاح يحقق إنجازاً استثنائياً ويقود ليفربول لدور الثمانية الأوروبي
19 مارس 2026
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بمدينة مايدوجوري في نيجيريا
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بمدينة مايدوجوري في نيجيريا
19 مارس 2026
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادثتي سقوط شظايا نتيجة عملية تصد ناجحة لصواريخ
علوم الدار
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادثتي سقوط شظايا نتيجة عملية تصد ناجحة لصواريخ
19 مارس 2026
إصابة تونالي تقلق إيطاليا قبل الملحق المؤهل لكأس العالم
الرياضة
إصابة تونالي تقلق إيطاليا قبل الملحق المؤهل لكأس العالم
19 مارس 2026
منتخب الشاطئية في المجموعة الأولى بدورة الألعاب الآسيوية
الرياضة
منتخب الشاطئية في المجموعة الأولى بدورة الألعاب الآسيوية
19 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©