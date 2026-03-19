هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكّام بمناسبة عيد الفطر السعيد

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما رفع سموّه أسمى آيات التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة الفضيلة، أولياء العهود ونواب الحكام وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وسائر شعوب العالم، داعياً الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة عليهم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.