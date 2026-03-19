ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بمناسبة عيد الفطر السعيد

رفع سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على سموّه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، راجياً المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم، وعلى شعب دولة الإمارات بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات، ويديم عليها الأمن والأمان التقدم والازدهار.