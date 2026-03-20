منصور بن زايد: كل عام والإمارات في عزٍّ ومنعة

هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وأبناء الأسرة الإماراتية، مواطنين ومقيمين، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «بمناسبة عيد الفطر المبارك، نهنئ رئيس الدولة، وإخوانه الحكّام، وأبناء الأسرة الإماراتية، مواطنين ومقيمين، والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير والاستقرار. كل عام والإمارات في عزٍّ ومنعة، قوية بتكاتف أبنائها، وماضية بثقة نحو مستقبلها».