علوم الدار

أبوظبي تبتهج احتفالاً بعيد الفطر

عروض الفنون الشعبية الإماراتية بمهرجان الشيخ زايد (تصوير: مصطفى رضا)
21 مارس 2026 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل الوجهات السياحية والمدن الترفيهية والمرافق الحيوية في أبوظبي، مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط حراك مجتمعي وأجواء سياحية مفعمة بالمرح العائلي والترفيه النوعي، انسجاماً مع «عام الأسرة»، حيث تجد مختلف الجنسيات والفئات العمرية ملاذها الآمن في ربوع العاصمة التي تعجّ بالفعاليات والأنشطة المتنوعة. 

مهرجان الشيخ زايد
تتواصل احتفالات «مهرجان الشيخ زايد» بعيد الفطر المبارك بباقة من العروض والفعاليات والجوائز، في أجواء احتفالية تعكس روح البهجة، وتجمع بين الأصالة الإماراتية والتنوع الثقافي العالمي. وتتصدّر عروض الفرق الشعبية الإماراتية المشهد الاحتفالي، حيث تقدم لوحات فنية نابضة بالحياة على إيقاعات «العيالة» و«الرزفة» و«الرواح» و»الندبة». وتتجول الشخصيات الكرتونية المحببة لاستقبال الصغار والتقاط الصور التذكارية، كما يقدّم مسرح الأطفال عروضاً تفاعلية تضفي المزيد من المرح على زيارتهم. وتزداد أجواء الاحتفال تشويقاً مع السحوبات الكبرى، التي تمنح الفرصة للفوز يومياً بجوائز قيّمة في سحبَين، الساعة 8:00 مساءً والساعة 10:00 ليلاً. ويحرص المهرجان على تقديم خصومات 50%، تشمل «الوثبة وندرلاند»، و«محمية النوادر»، و«حديقة الديناصورات».

«قصر الوطن»
يحتفي «قصر الوطن» بعيد الفطر بأسلوب استثنائي يمزج بين التراث الإماراتي والأنشطة الترفيهية، ليجمع بين حفاوة الضيافة والأجواء العائلية. ويستمتع الزوار بعروض «العيالة»، و«الخيّالة» التي تُقام يومياً الساعة 5:00 مساءً. ويكون الضيوف على موعد مع العرض الضوئي الذي يقام الساعة 7:10 مساءً، حيث تضاء الواجهة المهيبة لـ«القصر»، لتروي قصة ملهمة عن ماضي دولة الإمارات وحاضرها ومستقبلها، من خلال عرض بصري يجمع بين الأضواء والموسيقى والسرد القصصي.
ومن الداخل يمكن استكشاف بيت المعرفة، الذي يقدم معرض «حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية»، ويضم مخطوطات نادرة ونماذج من فنون الخط والزخرفة والعلوم الإسلامية، وتعرض مكتبة القصر مجموعة توثِّق المسيرة السياسية والاجتماعية والثقافية للإمارات.

جامع الشيخ زايد الكبير
يواصل جامع الشيخ زايد الكبير في العيد، تقديم باقة من الفعاليات، بدءاً من متحف نور وسلام، ``حيث ينتقل الزوار بين عروض تفاعلية ومقتنيات فنية تقدَّم بأسلوب عصري، وتجربة ضياء التفاعلية التي تقدم عرضاً بصرياً بتقنية 360°‎، وجولات سُرى الليلية التي تمتد من الساعة 10:00 ليلاً حتى الساعة 9:00 صباحاً. وتكتمل الرحلة في سوق الجامع، الذي يقدِّم خيارات واسعة للتسوّق، مع عروض خاصة تشمل المطاعم، ومنافذ البيع، وصالة ألعاب للأطفال. وتمتد الجولات المجانية على مدار اليوم، يقدمها فريق متخصِّص بأسلوب مبسَّط يناسب مختلف الثقافات والفئات العمرية، وتتيح للزوّار الاقتراب من تفاصيل الفنون المعمارية، والاستماع إلى قصص وتاريخ بناء هذا الصرح الفريد. ويمنح «المطلّ» فرصة الاستمتاع بإطلالة بانورامية على الجامع، مع «كافيه» متخصِّص يقدم نكهات محلية بلمسة عصرية، وركن للهدايا التذكارية. 

جزيرة ياس
تواصل جزيرة ياس فعالياتها خلال عيد الفطر، وتقدم «عالم فيراري» برنامجاً متنوّعاً يمزج بين الترفيه ومظاهر التراث الإماراتي الأصيل، من عروض «العيّالة» التراثية، إلى فقرة الخط العربي، وركن «الحنّاء»، وحياكة السدو. وتحتفي «ياس ووتروورلد» ببرنامج يجمع بين المغامرات المائية والأنشطة المستوحاة من تراث الصيد، وصناعة الفخار وركن الرسم على الوجوه. وتستضيف «عالم وارنر براذرز» برنامجاً احتفالياً يقدّم تذكارات شخصية، ومجلساً تقليدياً، والتعرّف عن قرب إلى الصقور والتفاعل معها. وتحتفي «سي وورلد» ببرنامج يجمع بين التراث وعالم الحياة البحرية، وأنشطة يدوية، وأجواء الضيافة في المجلس التقليدي. وتقدم «ياس باي ووترفرونت» برنامجاً احتفالياً، مع مجموعة متنوّعة من خيارات الطعام والعروض الترفيهية العائلية، وسط أجواء تراثية ومعاصرة، توفِّر أوقاتاً مميزة للعائلات والأصدقاء.

«تيم لاب فينومينا»
يستقبل «تيم لاب فينومينا أبوظبي» الزوّار في عيد الفطر لخوض تجربة متعددة الحواس بين أعمال فنية حيّة، يتطور فيها الضوء والصوت والحركة باستمرار، في تجربة تتجاوز حدود الخيال. وتبرز هذه الوجهة كخيار مثالي عند زيارة المنطقة الثقافية في السعديات، إذ تمنح الزوّار من مختلف الفئات العمرية مساحة لاستكشاف مساراتهم الخاصة، وسط بيئات تتقاطع فيها عناصر الفن والتكنولوجيا والطبيعة في حالة تحوّل مستمر، لتقدم في كل مرة تجربة متجددة تحمل ملامح مختلفة.

«اللوفر أبوظبي»
يحتفي متحف اللوفر أبوظبي مع الزوار بعيد الفطر، وتُستلهم فعالية «اصنع عملة» من تقليد توزيع العيدية، ويستمد نشاط «بطاقة تهنئة» إلهامه من عمل الفنان بول كليه «نعيم الشرق». وتصطحب فعالية «جولة إرشادية» الزوار لاكتشاف أبرز مقتنيات المتحف. وتدعو تجربة «عبير الفنون» لاكتشاف الفن من خلال حاسة الشم، فيما يقدم فيلم «السلحفاة الحمراء»، قصة متحركة عن جزيرة مهجورة. ويقدم المتحف «رحلة عبر التاريخ» الافتراضية، فيما يتيح معرض «بيكاسو: تصوّر الشكل» التعرف على نهج الفنان بابلو بيكاسو، ويستمتع الأطفال بلعبة «صيد الكنز العائلي».

حديقة أم الإمارات
تحتفي حديقة أم الإمارات بفعاليات «عيدكم في الحديقة»، وتقدّم تجربة عائلية في قلب الطبيعة احتفاءً بـ «عام الأسرة».
وتتضمن عروض الـ «هولا هوب»، والفقاعات، وشخصيات كرتونية، وجلسات قراءة تفاعلية، وعرض التفاعل مع الصقور، الذي يضيء على تقاليد الصقارة، بدءاً من الساعة 6:00 مساءً. وتعرض «سينما الحديقة» أفلاماً عائلية الساعة 6:30 مساءً، وبرنامج خاص من الساعة 8:00 مساءً بالتعاون مع «إيمج نيشن» لعرض أفلام إماراتية مختارة. وتقدّم منطقة المغامرات أنشطة مائية، وبيت البالونات، ومسابقات كرة القدم، والطائرات الورقية، والقلعة النطاطة. وتوفّر حظيرة الحيوانات تجربة تعليمية.

المعالم الثقافية في الإمارة.. عروض تراثية وأنشطة عائلية
باقة واسعة من المعالم الثقافية في أبوظبي تستحق الاستكشاف خلال عيد الفطر، حيث تقام الحفلات، والعروض التراثية، والأنشطة العائلية في مختلف أنحاء المــعالم الثـقافيــة للإمــارة.
متحف دلما: يتيح التعرف على التراث الإماراتي من خلال العروض التقليدية والحِرف اليدوية وسرد القصص.

متحف زايد الوطني: يجمع العائلات من خلال عروض إماراتية تفاعلية، وورش عمل، وتجارب تحتفي بـ «عام الأسرة».

متحف العين: يقدم باقة من الأنشطة، بما فيها عروض «العيالة»، وسرد القصص، وتوزيع الهدايا، وورش عمل تفاعلية مثل تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد للمنازل التقليدية.

أخبار ذات صلة
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
محمد بن زايد في رسالة نصية: إلى أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً .. كل عام وأنتم بخير

متحف المقطع: يستضيف «حكايتنا في ليالي المقطع»، مقدماً باقة من الأنشطة الثقافية، وحديقة حيوانات صغيرة، وتجارب تفاعلية غامرة.

متحف اللوفر أبوظبي: يعرض فيلم «السلحفاة الحمراء»، بالتعاون مع «الأكواريوم» الوطني وهيئة البيئة، ويستعرض الفيلم المعالم الرئيسة في حياة الإنسان.
قصر المويجعي: يستضيف في منطقة العين، مهرجان «غايته العيد»، الذي يجسِّد الثقافة الإماراتية من خلال عروض «الحربيّة»، و«الرزفة»، ويقام الحدث كذلك في واحة العين، وقلعة الجاهلي.

سوق القطارة: يقدم في منطقة العين تجارب عائلية، وورش عمل، وعروضاً حيّة للحِرف الإماراتية الأصيلة، بما فيها السدو والتلي والخوص، وفن تحضير القهوة العربية. 

موقع الحصن: هنا يمكن للزوار إنشاء فوالتهم الخاصة من الفواكه، والحلويات التقليدية التي كانت تُمارس ذات يوم داخل أسوار «القصر»، إلى جانب عروض «العيالة» وتوزيع العيدية.

المجمع الثقافي: يقدم برنامجاً خاصاً، ويتضمن عرض دمى من «ليه ماريونيت» بعنوان «أعْطِ بِقَلْبٍ طَيِّبٍ».

منارة السعديات: تقدم يوم المجلس، وألعاب اللوحة، ومساحة مريحة للتجمع خلال الاحتفالات.

آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نواصل تدمير القدرات القتالية عبر ضرب أهداف في العمق الإيراني
21 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في محيط المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة السويداء جنوبي سوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف بنى عسكرية في سوريا.. ودمشق تندّد
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني الإرهابي ضد دول المنطقة
21 مارس 2026
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف «إخوان السودان» منظمةً إرهابيةً لمحاصرة التنظيم دولياً
21 مارس 2026
