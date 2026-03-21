السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن زايد: كل عام وكل الأمهات في الإمارات والعالم بخير

21 مارس 2026 11:53

هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأمهات في الإمارات والعالم بمناسبة يوم الأم، داعياً الله لهنّ بدوام الصحة والعافية.


وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم الأم، نحتفي بالدور العظيم الذي تقوم به الأم الإماراتية في بناء الأسرة وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس أبنائها، بما يعزّز تماسك المجتمع ويصون هويته.
الأم شريك أساسي في مسيرة التنمية، وعطاؤها المتواصل يشكّل ركيزة في نهضة الوطن واستقراره.
كل عام وكل الأمهات في الإمارات والعالم بخير، ونسأل الله لهنّ دوام الصحة والعافية».


المصدر: الاتحاد - أبوظبي
