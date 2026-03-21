«البلديات والنقل» تفتتح جسرين لربط جزيرة الريم بطريق الشيخ خليفة بن زايد

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن إنجاز وافتتاح جسرين جديدين يربطان جزيرة الريم بطريق الشيخ خليفة بن زايد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية العامة ودعم الانسيابية المرورية في الإمارة.

ويأتي تنفيذ المشروع، الذي بلغت تكلفته نحو 450 مليون درهم، بهدف استيعاب ما يصل إلى 7200 مركبة في الساعة، وتسهيل الوصول إلى مناطق الإمارة، بما في ذلك وسط المدينة، وجزيرة السعديات، إضافة إلى الطرق المؤدية إلى إمارة دبي.

كما يتضمن المشروع إنشاء جسر ملتفٍّ يربط بين ميناء زايد وجزيرة السعديات، بما يسهم في تسهيل حركة الشاحنات وتعزيز مستويات السلامة العامة.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تقليل متوسط زمن التنقل خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية بنسبة تصل إلى 60%، بما يعادل نحو 15 دقيقة، ما يعكس الأثر الإيجابي المباشر على حركة المرور اليومية.

وأكد المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير العام لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل، أن الدائرة تواصل العمل على تطوير شبكة نقل تتسم بالكفاءة والمرونة، وقادرة على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده العاصمة، ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى تضمن استدامة سهولة التنقل، وتعكس التزام الإمارة بتشييد بنية تحتية وفق أعلى معايير الهندسة المعمارية والاستدامة.

ويبلغ الطول الإجمالي للجسرين 1.5 كيلومتر، ويغطيان مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع، وقد تم تشييدهما باستخدام تقنية متقدمة للصب الموضعي للجسور الصندوقية، بما يضمن أعلى مستويات القوة والمتانة.

كما يتضمن المشروع إنشاء 12 دعامة بحرية على شكل حرف «V»، بما يوفر مساحة أوسع لحركة الملاحة البحرية.

وتشمل مكونات المشروع كذلك جسراً مخصّصاً للخدمات، و71 عمود إنارة، إلى جانب مساحات مشجرة، ومسارات مخصّصة للمشاة والدراجات الهوائية بطول يصل إلى كيلومترين.

واستغرقت مرحلة تنفيذ المشروع نحو 5 ملايين ساعة عمل، تم خلالها استخدام 35 ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة، في إنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل في الإمارة وفق أعلى المعايير العالمية.