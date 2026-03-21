رئيس الأمن السيبراني: الإمارات تمتلك جاهزية عالية للتصدي للتهديدات

شعار مجلس الأمن السيبراني
21 مارس 2026 21:46

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الدولة تتمتع بمنظومة سيبرانية متقدمة وجاهزية عالية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات سيبرانية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على تعزيز أمن واستقرار الدولة في الفضاء الرقمي.

جاء ذلك خلال زيارته عدداً من غرف العمليات السيبرانية التابعة لجهات حكومية وحيوية إلى جانب شركاء من القطاع الخاص وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني وضمان استمرارية الأعمال وجاهزية المنظومة الوطنية على مدار الساعة.

واطلع رئيس مجلس الأمن السيبراني، خلال الزيارات، على أبرز القدرات التشغيلية والتقنية في مجالات رصد التهديدات السيبرانية والاستجابة للحوادث الرقمية وأحدث الأنظمة والمنصات المستخدمة في المراقبة والتحليل وآليات الكشف المبكر عن الهجمات إضافة إلى الإجراءات المتبعة لضمان سرعة الاستجابة واحتواء أي تهديدات محتملة وفق أفضل الممارسات العالمية.

شملت الزيارات عدداً من الجهات الحيوية في الدولة من بينها مؤسسات حكومية استراتيجية وشركات وطنية رائدة ومزودو خدمات البنية التحتية الرقمية بما يعزز التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات المنظومة السيبرانية في الدولة.

وقال إن الجهود الوطنية تقوم على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات والعمل ضمن منظومة موحدة تضمن سرعة الاستجابة وفعالية التعامل مع أي تحديات رقمية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل على مدار الساعة لرصد وتحليل التهديدات وأكد أن أمن الفضاء الرقمي يُعد جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني.

وشدد على أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز قدراتها السيبرانية وتطوير بنيتها التحتية الرقمية بما يضمن حماية الأصول الرقمية واستمرارية الخدمات الحيوية ويعكس مستوى عالياً من الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف التهديدات.

وأشار إلى أن المنظومة السيبرانية في الدولة تعمل بكفاءة عالية وبجهود موحدة ومتواصلة مع جاهزية كاملة لرصد أي محاولات تهديد أو اختراق والتعامل معها بكفاءة واحترافية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة وتكثيف تبادل المعرفة والخبرات بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستقرة تدعم مسيرة التنمية والابتكار في الدولة.

المصدر: وام
