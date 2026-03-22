الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
رئيس الدولة يزور حمد سعيد البلوشي

رئيس الدولة يزور حمد سعيد البلوشي
22 مارس 2026 17:20

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حمد سعيد البلوشي.

وتبادل سموه مع حمد البلوشي وأفراد عائلته، التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليُمن والبركة، ويديم عليها نعم الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة.

كما تبادل سموه والحضور، خلال اللقاء، الأحاديث الودية، مستحضرين قِيَم التواصل والترابط الأصيلة التي تشكل جوهر النسيج المجتمعي لدولة الإمارات، مشيرين إلى حرص قيادة الدولة على إرسائها منذ نشأتها ليصبح المجتمع نموذجاً للأسرة الواحدة المتماسكة المتلاحمة التي تعد ركيزة أساسية لقوة الوطن، ومواصلة مسيرة تقدمه الحضاري.

رافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مؤسسة زايد الخير، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
حمد البلوشي
زيارة
عيد الفطر
