"الأرصاد": فرصة سقوط أمطار وانخفاض الحرارة غدا

22 مارس 2026 17:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم، تتخلله بعض السحب الركامية، مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح المركز، في بيانه اليوم حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون حركتها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 16:16 والمد الثاني عند 03:52، والجزرالأول عند الساعة 09:57 والجزر الثاني عند الساعة 21:22.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:18 والمد الثاني عند الساعة 00:13، والجزر الأول عند الساعة 18:43 والجزر الثاني عند الساعة 07:17.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                        الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                        28 22 85 40

دبي                              27 24 80 35

الشارقة                         26 20 90 45

عجمان                         26 24 90 40

أخبار ذات صلة
"الأرصاد": تأثر الدولة بحالة جوية تجلب أمطارا حتى 27 مارس
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

أم القيوين                      26 22 90 50

رأس الخيمة                   29 21 95 40

الفجيرة                         28 20 90 45

العـين                           25 19 95 40

ليوا                              28 18 85 45

الرويس                         26 21 95 40

السلع                            26 21 90 40

دلـمـا                            25 22 95 45

طنب الكبرى / الصغرى    24 20 90 60

أبو موسى                      25 21 90 60.

المصدر: وام
آخر الأخبار
1171 مطية تدشن «ختامي المرموم» بمشاركة خليجية واسعة
الرياضة
1171 مطية تدشن «ختامي المرموم» بمشاركة خليجية واسعة
اليوم 19:22
شرطة أبوظبي تدعو إلى الحذر خلال الأحوال الجوية الماطرة
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى الحذر خلال الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 19:15
ميسي ينتظر «شريك الأحلام» وإنتر ميامي يترقب الموقف
الرياضة
ميسي ينتظر «شريك الأحلام» وإنتر ميامي يترقب الموقف
اليوم 19:00
أنور قرقاش: عدوان إيران الغاشم على دول الخليج يحمل تداعياتٍ جيوسياسية عميقة
علوم الدار
أنور قرقاش: عدوان إيران الغاشم على دول الخليج يحمل تداعياتٍ جيوسياسية عميقة
اليوم 18:56
جندي أوكراني يستعد لإطلاق قذائف
الأخبار العالمية
روسيا تُعلن تحقيق تقدم ميداني في جبهة القتال
اليوم 18:50
