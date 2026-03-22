الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المكتب الإعلامي: دبي تشهد تقلبات جوية بين 23 و27 مارس

22 مارس 2026 20:15

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأحد، أن الإمارة ستشهد تقلبات جوية خلال الفترة من يوم الاثنين  23 مارس وحتى يوم الجمعة 27 مارس 2026.
وقال المكتب، على منصة "إكس": "ستشهد إمارة دبي حالة من التقلبات الجوية خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 23 مارس وحتى يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026".
وتوقع المكتب أن تكون "الأمطار: مختلفة الشدة على فترات متباعدة ومتفرقة، مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً. سرعة الرياح: متفاوتة وقد تصل إلى 50 كم/ساعة تكون مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. حالة البحر: خفيف - متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان".
ونصح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجمهور ب: "الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه خلال فترات هطول الأمطار، والابتعاد عن المناطق الجبلية، وتجنب ارتياد البحر، وتوخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة".

 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©