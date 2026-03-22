المكتب الإعلامي: دبي تشهد تقلبات جوية بين 23 و27 مارس

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأحد، أن الإمارة ستشهد تقلبات جوية خلال الفترة من يوم الاثنين 23 مارس وحتى يوم الجمعة 27 مارس 2026.

وتوقع المكتب أن تكون "الأمطار: مختلفة الشدة على فترات متباعدة ومتفرقة، مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً. سرعة الرياح: متفاوتة وقد تصل إلى 50 كم/ساعة تكون مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. حالة البحر: خفيف - متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان".

ونصح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجمهور ب: "الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه خلال فترات هطول الأمطار، والابتعاد عن المناطق الجبلية، وتجنب ارتياد البحر، وتوخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة".

الاتصال بأرقام الطوارئ عند الحاجة



• الدفاع المدني: 997

• الإسعاف: 998

• شرطة دبي : 999

• هيئة كهرباء ومياه دبي : 991

• هيئة الطرق والمواصلات بدبي: 8009090

• بلدية دبي: 800900

• دبي الصحية: 80060