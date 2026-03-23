الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة وأمين عام «الناتو» يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي

23 مارس 2026 23:54

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع معالي مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها على حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
كما تطرق الاتصال إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة على دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية، وأدان معاليه الاعتداءات بما تمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية فضلاً عن ميثاق الأمم المتحدة.
وأشاد معاليه بإدارة دولة الإمارات للأزمة والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
«التعاون الخليجي»: أهمية تضافر الجهود لاحتواء التصعيد وحفظ استقرار المنطقة
المصدر: وام
آخر الأخبار
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
الرياضة
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
اليوم 19:32
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
علوم الدار
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
اليوم 19:31
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اقتصاد
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 19:25
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اقتصاد
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اليوم 19:24
