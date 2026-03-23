عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية التطورات الإقليمية

24 مارس 2026 00:49

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، التطورات الإقليمية الراهنة مع استمرار الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.
وقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية مملكة إسبانيا، ومعالي لي هواي ترونغ وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومعالي توم بيريندسن وزير خارجية مملكة هولندا، ومعالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وبحثت الاتصالات العواقب الوخيمة للاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية، التي من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأصحاب المعالي الوزراء، واستنكروا بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والإرهابية، وأكدوا الحق الكامل والمشروع لكافة الدول المستهدفة في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين والزائرين، وفق القانون الدولي.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء على تضامن بلدانهم الكامل مع دولة الإمارات، مؤكدا على سلامة المقيمين والزائرين في الدولة.
كما تطرق الوزراء، خلال المحادثات الهاتفية، إلى أهمية تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل الأزمات والقضايا العالقة بما يسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يعزي هاتفياً وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة في استشهاد طاقم طائرة مروحية
«التعاون الخليجي»: أهمية تضافر الجهود لاحتواء التصعيد وحفظ استقرار المنطقة
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
وزراء الخارجية
التطورات الإقليمية
آخر الأخبار
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
الرياضة
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
اليوم 19:32
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
علوم الدار
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
اليوم 19:31
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اقتصاد
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 19:25
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اقتصاد
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اليوم 19:24
