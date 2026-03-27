بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر قافلة مساعدات طبية حيوية من منظمة الصحة العالمية إلى لبنان

27 مارس 2026 18:46

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت دبي الإنسانية قافلة إغاثية تنقل 21.5 طن متري من الإمدادات الطبية الأساسية لدعم النازحين في جمهورية لبنان في ظل الأزمة الراهنة.

وكانت القافلة قد انطلقت يوم الجمعة 20 مارس 2026 ومن المرتقب أن تصل خلال أيام قليلة.

وتأتي هذه الشحنة من مخزون منظمة الصحة العالمية، تأكيداً على التزام دبي الإنسانية المستمر بالاستجابة الإنسانية الفعّالة، حيث تضمنت القافلة مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية لدعم خدمات الرعاية الصحية التي تستجيب لاحتياجات السكان النازحين بما يسهم في دعم جهود الإغاثة القائمة للتخفيف من الأثر الإنساني للأزمة.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية «استناداً إلى توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي الإنسانية تمكين إيصال المساعدات الحيوية إلى المجتمعات المتأثرة بالأزمات. وتعكس هذه العملية قوة منظومتنا المتكاملة، حيث يواصل الأعضاء والشركاء التكيّف مع التحديات المتغيرة لضمان التدفق المستمر للمساعدات الأساسية. وبصفتنا المركز الإنساني الرائد في هذا المجال، نؤكد جاهزيتنا لتوسيع نطاق دعمنا، من خلال العمل بتنسيق وثيق مع مختلف الجهات المعنية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، بما يضمن جهوداً إنسانية تتّسم بالفعالية والموثوقية وسرعة الاستجابة».

ونفّذت دبي الإنسانية هذه العملية من خلال تغطية تكاليف النقل من صندوق الأثر الإنساني العالمي التابع لها، وذلك في إطار دورها كممكّن عالمي للاستعداد والاستجابة للأزمات الطارئة، عن طريق توظيف الشراكات الاستراتيجية وتعزيز الترابط الإقليمي والجاهزية التشغيلية دعماً للمجتمع الإنساني الدولي وللوقوف إلى جانب المحتاجين.

المصدر: وام
