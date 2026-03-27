علوم الدار

عبدالله الجروان: الاستدامة في أبوظبي أصبحت منظومة تشغيل متكاملة

عبدالله الجروان
28 مارس 2026 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الحالة الجوية» تنحسر.. وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة
الإمارات تشارك اليوم في «ساعة الأرض»

قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «تمثّل ساعة الأرض محطة سنوية للتأكيد على أن الاستدامة في أبوظبي لا تعُد مجرد التزاماً بيئياً وحسب، بل أصبحت منظومة تشغيل متكاملة تقودها التكنولوجيا والابتكار لضمان أمن الإمدادات وموثوقية الخدمات واستدامتها على المدى الطويل».
وأضاف معاليه: «في دائرة الطاقة، نعمل على إعادة تعريف إدارة الطاقة والمياه من خلال حلول رقمية متقدمة، وفي مقدمتها منصة AD.WE المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن من إدارة الطلب والتنبؤ بالاستهلاك وتحسين كفاءة المنظومة بشكل لحظي وعلى مستوى الإمارة، كما نواصل تنفيذ استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والتي حققت منذ إطلاقها وفورات سنوية بلغت نحو 9.3 تيراواط ساعة من الكهرباء و330 مليون متر مكعب من المياه، وخفضت الانبعاثات الكربونية بنحو 4.7 مليون طن سنوياً».
وتابع: «ويأتي هذا التحول ضمن رؤية أوسع لبناء منظومة طاقة متكاملة تجمع بين الطاقة النووية عبر محطة براكة، والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وتطوير بنية تحتية متقدمة».

عبدالله الجروان
الإمارات
أبوظبي
ساعة الأرض
الاحتفال بساعة الأرض
الاستدامة
عبدالله حميد الجروان
دائرة الطاقة في أبوظبي
دائرة الطاقة
آخر الأخبار
عناصر الدفاع المدني يتفقدون مبنى متضرر بشدة جراء القصف في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: العمليات العسكرية ضد إيران حققت أهدافها
اليوم 00:51
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة خارج المسجد الأقصى - أ ف ب
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع الصلاة في المسجد الأقصى
اليوم 00:51
منظر عام لمدينة الكويت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يتجاوز جميع القواعد
اليوم 00:51
خيام لعائلات نازحة مغطاة بأغطية بلاستيكية لحمايتها من العواصف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: 20% من سكان لبنان باتوا نازحين داخلياً
اليوم 00:51
لاجئون أفغان قرب حدود تورخم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان
اليوم 00:51
