عبدالله الجروان: الاستدامة في أبوظبي أصبحت منظومة تشغيل متكاملة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «تمثّل ساعة الأرض محطة سنوية للتأكيد على أن الاستدامة في أبوظبي لا تعُد مجرد التزاماً بيئياً وحسب، بل أصبحت منظومة تشغيل متكاملة تقودها التكنولوجيا والابتكار لضمان أمن الإمدادات وموثوقية الخدمات واستدامتها على المدى الطويل».

وأضاف معاليه: «في دائرة الطاقة، نعمل على إعادة تعريف إدارة الطاقة والمياه من خلال حلول رقمية متقدمة، وفي مقدمتها منصة AD.WE المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن من إدارة الطلب والتنبؤ بالاستهلاك وتحسين كفاءة المنظومة بشكل لحظي وعلى مستوى الإمارة، كما نواصل تنفيذ استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والتي حققت منذ إطلاقها وفورات سنوية بلغت نحو 9.3 تيراواط ساعة من الكهرباء و330 مليون متر مكعب من المياه، وخفضت الانبعاثات الكربونية بنحو 4.7 مليون طن سنوياً».

وتابع: «ويأتي هذا التحول ضمن رؤية أوسع لبناء منظومة طاقة متكاملة تجمع بين الطاقة النووية عبر محطة براكة، والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وتطوير بنية تحتية متقدمة».