في «يوم الطبيب العالمي».. كفاءات طبية وطنية بارزة ترسّخ مكانة الإمارات عالمياً

هدى الطنيجي (أبوظبي)



تحتفي دولة الإمارات في الـ 30 من مارس من كل عام بـ «يوم الطبيب العالمي»؛ تقديراً لدور أصحاب الرسالة الإنسانية، خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان وسلامته، والاحتفاء بإنجازاتهم، وتعزيز مكانتهم في مسيرة التنمية المستدامة.

يوم الطبيب العالمي يأتي ليؤكد مساهمة الأطباء القيّمة في مجال الرعاية الصحية، والدور الحيوي الذي يقومون به، ومكانتهم كركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، عبر مهامهم المختلفة في تشخيص الأمراض وعلاجها، وتخفيف معاناة المرضى، وإنقاذ الأرواح.





خدمة الإنسانية

قالت الدكتورة دلال سعيد المنصوري، المدير الطبي التنفيذي - قطاع العين «صحة»: يُعد الاحتفاء بيوم الطبيب العالمي مناسبة مهمة لتقدير جهود الأطباء الذين يكرّسون حياتهم لخدمة الإنسانية والحفاظ على صحة المجتمع، مما يعكس التقدير العميق للمسؤولية الكبيرة التي يتحملها الأطباء في حماية الأرواح، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، فهو ليس مجرد تكريم رمزي، بل هو رسالة تقدير لكل طبيب يعمل بإخلاص وتفانٍ، ويؤكد أن المجتمع يدرك قيمة ما يقدّمه الأطباء من خدمات إنسانية.

وأضافت: دور الطبيب اليوم يتجاوز كونه مقدم العلاج فقط، بل هو شريك أساسي في بناء مجتمع صحي ومستدام، دورة ليس فقط في علاج المرض، بل في التوعية والوقاية وتصحيح المفاهيم الصحية، من منظورنا كمؤسسة صحية، نعتبر الطبيب سفيراً للوعي الصحي داخل المجتمع ودورة يمتدّ إلى خارج المستشفى ليصل إلى حياة الناس اليومية.

وتابعت: الأطباء يلعبون دوراً محورياً في استقرار النظام الصحي لأي مجتمع، ومع وجود طبيب مؤهل وموثوق يساهم في الاكتشاف المبكر للأمراض، وتقليل المضاعفات، وتحسين جودة الحياة، ومن الناحية الاستراتيجية فإن الاستثمار في الكوادر الطبية هو استثمار مباشر في صحة المجتمع، وتقليل التكاليف الصحية على المدى الطويل، ونؤمن بأن الطبيب الناجح من يوازن بين 3 أدوار رئيسية الوقاية والعلاج والتوعية، الوقاية من خلال العمل على اكتشاف المخاطر قبل تصورها، وفي العلاج يقدّم رعاية طبية مبنية على أفضل الممارسات والتوعية، فهي الأداء الأقوى من خلال تغيير سلوك المجتمع نحو نمط حياة صحي؛ لذلك نحن كمؤسسة علينا تمكين أطبائنا من أن يكونوا حاضرين ليس فقط في العيادات، بل أيضاً في المبادرات المجتمعية والمنصات الرقمية.





تعزيز الصحة العامة

من جانبها، أشارت الدكتورة عائشة محمد المطوع، المدير الطبي في «صحة» لرعاية الكلى، إلى أن دور الأطباء يُعد من أسمى الأدوار الإنسانية، إذ لا يقتصر عملهم على علاج المرضى فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وفي اليوم العالمي للطبيب، نستذكر جهودهم الكبيرة في مواجهة الأزمات الصحية، وحماية الأرواح والحفاظ على استقرار المجتمع، ومن خلال مشاركتهم في وضع السياسات الصحية، والاستجابة السريعة للطوارئ والأزمات، والتعاون مع مختلف المؤسسات لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة.

وقالت: شهدت مهنة الطب تطوراً كبيراً عبر العصور، حيث انتقلت من الاعتماد على الأساليب التقليدية إلى تبنِّي منهج قائم على الأدلة العلمية والتقنيات الحديثة، وقد ساهم هذا التحول في تحسين دقة التشخيص وزيادة فعالية العلاجات، مما أدى إلى رفع فرص الشفاء، وتحسين جودة حياة المرضى.

وأضافت: من أبرز مظاهر هذا التطور التقدُّم في التكنولوجيا الطبية، حيث أدت الابتكارات، مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي، فقد ساعدت هذه التقنيات في الكشف المبكر عن الأمراض، وتقليل نسبة الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات العلاجية، وتحسين كفاءتها.





ركيزة أساسية

من جهته، قال الدكتور محمد فتيان، الرئيس الطبي لمدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نؤكد بمناسبة يوم الأطباء العالمي أن الطبيب هو الركيزة الأساسية في المنظومة الصحية، وصمام الأمان الذي يعتمد عليه المجتمع في الحفاظ على صحته وسلامته، حيث إن دور الطبيب لا يقتصر على تشخيص الأمراض وعلاجها، بل يمتد ليشمل التوعية والوقاية وبناء ثقافة صحية تسهم في تحسين جودة الحياة.

وأضاف: يُجسّد الأطباء يومياً أسمى معاني الإنسانية والتفاني، من خلال عملهم الدؤوب في مختلف الظروف، وحرصهم على تقديم أفضل مستويات الرعاية وفق أحدث المعايير الطبية، إن التزامهم المستمر بتطوير مهاراتهم ومواكبة التطورات العلمية يعكس مسؤوليتهم الكبيرة تجاه المرضى، ويعزّز الثقة التي يضعها المجتمع بهم.



دور الأطباء

بدورها، قالت الدكتورة مريم راشد المحيربي، المدير التنفيذي الطبي في مستشفيات الظفرة: في اليوم العالمي للطبيب نثمّن دور الأطباء ونعبّر عن خالص تقديرنا لما يقدمونه من جهود عظيمة في سبيل صحة الإنسان وسلامة المجتمع، حيث إن تكريم الأطباء وتقديرهم وسيلة للتعبير عن الاحترام الذي يستحقونه عن جدارة لما يبذلونه من تفانٍ واحترام والتزام دؤوب لإنقاذ الأرواح، دعم الأطباء مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف المجتمع والمؤسسات الصحية وجميع الجهات لتمكنيهم من مواصلة رسالتهم بكل فخر وتميز.





مصلحة المريض

قال الدكتور محمد موسى حجازي، طبيب استشاري في مستشفيات الظفرة: في اليوم العالمي للطبيب، نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على علاج المرضى فقط، إنما العمل ضمن فريق متكامل يسعى إلى هدف واحد وهو مصلحة المريض، ومن مسؤولياتنا خلق بيئة عمل قائمة على التعاون والثقة بين جميع أفراد الفريق، والتعاون الحقيقي بين الأطباء والتمريض وباقي الكوادر الصحية هو الحجر الأساسي لرعاية صحية آمنة ومتكاملة، في النهاية الطب عمل جماعي ونجاحه مسؤولية مشتركة.