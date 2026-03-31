علوم الدار

صيانة 96 كيلومتراً من الطرق في منطقة الظفرة

تطوير وتأهيل الطرق الداخلية والخارجية (أرشيفية)
1 ابريل 2026 01:36

منطقة الظفرة (وام)

نفّذت بلدية منطقة الظفرة 38 أمر عمل لتطوير وتأهيل الطرق الداخلية والخارجية على مستوى مدن المنطقة، وشملت أعمال التأهيل والتحسين، صيانة طرق بطول 96 كيلومتراً، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البلاط المتشابك «الإنترلوك» بمساحة 15.000 متر مربع، وعمل حواجز خرسانية بطول كيلومترين، وتركيب لوحات إرشادية بعدد 8169 لوحة، لتعزيز سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات العامة من خلال توفير لوحات توجيهية واضحة.
وتنظيم حركة الزوّار والمركبات، وتحسين انسيابية التنقل في الطرق والمواقع العامة، وكذلك تحسين المظهر الحضاري للطرق، بما يعكس الهوية المؤسسية للمدينة، ودعم تجربة الزوّار والسكان بتوفير معلومات إرشادية دقيقة.
كما نفّذت البلدية مناطق تهدئة مرورية ملوّنة لخفض السرعات في عدد من المواقع الحيوية، باعتبارها أحد الحلول الفعّالة في تهدئة السرعات، ورفع مستوى السلامة المرورية، حيث تسهم هذه المعالجات الهندسية في توعية السائقين على تخفيف السرعة عند الاقتراب من أماكن تغير السرعات. ولتعزيز السلامة المرورية، تم تركيب الحواجز والأسوار المعدنية والبوابات الإلكترونية، كما تتواصل حملات إزالة الرمال على الطرق الداخلية والخارجية.
ويهدف مشروع صيانة الطرق إلى تحسين السلامة المرورية، وتعزيز منظومة الطرق، ورفع كفاءتها، وتحسين أداء مكوّنات البنية التحتية بالشكل الذي يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في منطقة الظفرة، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق. ويهدف أيضاً إلى توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية، وسعادة المجتمع، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة وجودة الحياة.

