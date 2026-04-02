الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

وفاة طفل غرقاً في تجمع لمياه الأمطار في الشارقة

شعار شرطة الشارقة
2 ابريل 2026 18:40

حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أولياء الأمور من خطورة الاقتراب أو السباحة في أماكن تجمع مياه الأمطار والأودية، لما قد تشكله من مخاطر جسيمة على سلامتهم.
وأكدت ضرورة متابعة أماكن وجود أبنائهم، مبينة أن تجمعات مياه الأمطار تتسم بتفاوت أعماقها، وصعوبة تقدير خطورتها، إلى جانب احتمال الانزلاقات المفاجئة ووجود تكوّنات طينية غير مستقرة، ما يزيد من خطر التعرض لحوادث الغرق أو الإصابات البليغة.

أخبار ذات صلة
شرطة الشارقة تختتم مشاركتها في «الصحة والسلامة والبيئة»
شرطة أبوظبي تعزّز التوعية المرورية لمستخدمي الدراجات النارية في الأجواء الماطرة

وقالت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في منشور على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "تلقت غرفة العمليات البلاغ في تمام الساعة (7:05) مساء يوم أمس الأربعاء، بشأن حادث غرق لطفل في إحدى تجمعات مياه الأمطار".
وأضافت "على الفور، تحركت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، وباشرت إجراءات الإنقاذ والإسعاف، حيث تم نقل الطفل إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة".
وأعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الطفل، مؤكدة أهمية تعزيز الرقابة الأسرية، وتوعية الأبناء بمخاطر السباحة في المواقع غير المخصصة، والالتزام بالإرشادات الوقائية، بما يسهم في حمايتهم من المخاطر المحتملة.
وأكدت أن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي سلوكيات قد تعرض الأطفال للخطر، عبر الرقم 901  للاستفسارات العامة، والحالات غير الطارئة، أو الاتصال على الرقم 999  في الحالات العاجلة والطارئة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة الشارقة
وفاة طفل
الغرق
مياه الأمطار
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©