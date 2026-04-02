الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أكاديمية الشارقة للتعليم» تفتح باب التسجيل لخريف 2026

برامج أكاديمية حديثة (من المصدر)
3 ابريل 2026 00:59

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي خريف 2026 وتستمر حتى 30 أبريل الجاري ضمن مجموعة من البرامج الأكاديمية والمهنية الموجهة للتربويين الراغبين في تطوير مساراتهم المهنية وتعزيز أدوارهم في القطاع التعليمي ويمكن التسجيل فيها عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية الشارقة للتعليم.
وتطرح الأكاديمية خلال فصل الخريف ثمانية برامج أكاديمية معتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب ثلاثة برامج للشهادات التخصصية للتطوير المهني في مجال الطفولة المبكرة المعتمدة من المركز الوطني للمؤهلات.
وتُقدَّم هذه البرامج باللغتين العربية والإنجليزية وصُمِّمت لتواكب الاحتياجات المتجددة لقطاع التعليم وتسهم في إعداد كوادر تربوية قادرة على الارتقاء بممارسات التعليم والتعلّم في المدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية.
وتضم البرامج المطروحة دبلوم الدراسات العليا في التعليم وهو برنامج صُمم بالتعاون مع جامعة هلسنكي في فنلندا ويهدف إلى تطوير مهارات التفكير العلمي والإبداعي لدى المعلمين وتعزيز ممارسات التدريس المبنية على البحث والتجريب داخل الفصول الدراسية والمناهج التعليمية.
كما تقدم الأكاديمية دبلوم الدراسات العليا في القيادة التربوية المصمم بالتعاون مع معهد أونتاريو للدراسات التربوية بجامعة تورنتو الكندية ويستهدف القيادات التربوية الحالية أو الطامحة إلى تولي أدوار قيادية في المدارس والأنظمة التعليمية ويزوّدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة مبادرات تحسين التعليم وتنفيذ استراتيجيات تطوير فعّالة.
وتعتمد جميع هذه البرامج على نموذج تعلم مرن يجمع بين التعلم الحضوري والتعلم عبر الإنترنت والدراسة الذاتية والتطبيق العملي في البيئات التعليمية بما يتيح للملتحقين تحقيق التوازن بين التطوير الأكاديمي ومتطلبات العمل.

