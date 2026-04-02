علوم الدار

8 مراكز تخصصية في أبوظبي لتشخيص اضطراب طيف التوحد

مقر دائرة الصحة في أبوظبي
3 ابريل 2026 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قرقاش: الإمارات والبحرين سيهزمان معاً عدوان الشر
«حوار تريندز الاستراتيجي الرابع» يناقش الرؤى اللاتينية وتداعيات الأزمة إقليمياً ودولياً

اعتمدت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ثمانية مراكز تخصصية لتشخيص اضطراب طيف التوحد منتشرة في مختلف مناطق أبوظبي والعين والظفرة، بما يسهّل وصول الأطفال وأسرهم إلى خدمات تشخيص دقيقة وسريعة ضمن منظومة رعاية متكاملة، وذلك في خطوة تعزز الكشف المبكر وتمكّن التدخل في الوقت المناسب. 
ويهدف هذا الاعتماد إلى توحيد مسارات التشخيص على مستوى الإمارة، وتقليل مدة الانتظار، حيث تلتزم المراكز المعتمدة بتحديد موعد التقييم الأولي خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ استلام الإحالة أو حجز الموعد، بما يساهم في تسريع بدء التدخل المبكر، والذي يعد عاملاً حاسماً في تحسين النتائج الصحية والتطورية للأطفال. 
وتستقبل المراكز الأطفال من خلال المواعيد التي يقوم أولياء الأمور بحجزها مباشرة أو عبر الإحالات ضمن مسارات منسّقة تشمل زيارات «الطفل السليم» ضمن برامج مركز أبوظبي للصحة العامة، والحضانات والمدارس ومنشآت الرعاية الصحية، بما يعزز الوصول المبكر ويضمن شمولية التغطية لكافة فئات المجتمع. 
وقالت الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «يمثل اعتماد هذه المراكز خطوة نوعية نحو تسريع تشخيص اضطراب طيف التوحد وتوحيد مساراته على مستوى الإمارة، بما يضمن وضوح الرحلة العلاجية للأسر وتقليل فترة الانتظار للحصول على التقييم. ويُعد التدخل المبكر عاملاً أساسياً في تحسين فرص تطور الأطفال، ونعمل من خلال هذا النموذج على تمكين الأسر من الوصول إلى الدعم المناسب في الوقت المناسب ضمن منظومة رعاية متكاملة ومتخصصة ترتكز على الجودة وسهولة الوصول للخدمات». 
وتتواجد مراكز تشخيص اضطراب طيف التوحد في كل من أبوظبي في المركز الأميركي النفسي والعصبي، ومدينة برجيل الطبية، ومركز نمو الطفل - مَوج التابع لمجموعة إن إم سي، ومركز سكينة للأطفال، ومستشفى برجيل رويال، وفي العين، في المركز الأميركي النفسي والعصبي ومركز سكينة للأطفال ومستشفى برجيل رويال وفي منطقة الظفرة في مستشفى الظنة. 

«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
