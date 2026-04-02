8 مراكز تخصصية في أبوظبي لتشخيص اضطراب طيف التوحد

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ثمانية مراكز تخصصية لتشخيص اضطراب طيف التوحد منتشرة في مختلف مناطق أبوظبي والعين والظفرة، بما يسهّل وصول الأطفال وأسرهم إلى خدمات تشخيص دقيقة وسريعة ضمن منظومة رعاية متكاملة، وذلك في خطوة تعزز الكشف المبكر وتمكّن التدخل في الوقت المناسب.

ويهدف هذا الاعتماد إلى توحيد مسارات التشخيص على مستوى الإمارة، وتقليل مدة الانتظار، حيث تلتزم المراكز المعتمدة بتحديد موعد التقييم الأولي خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ استلام الإحالة أو حجز الموعد، بما يساهم في تسريع بدء التدخل المبكر، والذي يعد عاملاً حاسماً في تحسين النتائج الصحية والتطورية للأطفال.

وتستقبل المراكز الأطفال من خلال المواعيد التي يقوم أولياء الأمور بحجزها مباشرة أو عبر الإحالات ضمن مسارات منسّقة تشمل زيارات «الطفل السليم» ضمن برامج مركز أبوظبي للصحة العامة، والحضانات والمدارس ومنشآت الرعاية الصحية، بما يعزز الوصول المبكر ويضمن شمولية التغطية لكافة فئات المجتمع.

وقالت الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «يمثل اعتماد هذه المراكز خطوة نوعية نحو تسريع تشخيص اضطراب طيف التوحد وتوحيد مساراته على مستوى الإمارة، بما يضمن وضوح الرحلة العلاجية للأسر وتقليل فترة الانتظار للحصول على التقييم. ويُعد التدخل المبكر عاملاً أساسياً في تحسين فرص تطور الأطفال، ونعمل من خلال هذا النموذج على تمكين الأسر من الوصول إلى الدعم المناسب في الوقت المناسب ضمن منظومة رعاية متكاملة ومتخصصة ترتكز على الجودة وسهولة الوصول للخدمات».

وتتواجد مراكز تشخيص اضطراب طيف التوحد في كل من أبوظبي في المركز الأميركي النفسي والعصبي، ومدينة برجيل الطبية، ومركز نمو الطفل - مَوج التابع لمجموعة إن إم سي، ومركز سكينة للأطفال، ومستشفى برجيل رويال، وفي العين، في المركز الأميركي النفسي والعصبي ومركز سكينة للأطفال ومستشفى برجيل رويال وفي منطقة الظفرة في مستشفى الظنة.