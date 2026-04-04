علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تفحص 653 خزاناً في المباني السكنية والتجارية و318 عينة من المساجد

خلال فحص الخزانات (من المصدر)
5 ابريل 2026 02:27

الشارقة (الاتحاد)

في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على تقديم خدمات المياه ذات الجودة العالية، وضمان سلامة وصولها للمستهلكين بأعلى المعايير، أسفرت جهود الهيئة خلال عام 2025 عن معاينة وفحص 653 خزاناً في المناطق السكنية والتجارية و318 عينة من مرافق الوضوء للمساجد، وذلك لضمان مطابقتها للمواصفات، والحفاظ على صحة وسلامة سكان إمارة الشارقة.

وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات إنتاج المياه والتحلية، أن الهيئة تلتزم بتقديم مياه صالحة للشرب وفق أعلى المواصفات، مشيراً إلى أن جودة المياه تعتمد بشكل كبير على سلامة الخزانات والشبكات الداخلية للمباني، والفحص الدوري للخزانات والمضخات يساهم في الحفاظ على جودة المياه وصلاحيتها لجميع الاستخدامات.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المهمة للحفاظ على جودة المياه في الخزانات، أولها التأكد من أن المنطقة المحيطة بالخزان نظيفة، والتثبُّت من أن الغطاء الخاص بالخزان محكم لمنع دخول أي حشرات أو أتربه تؤثر في جودة المياه، والتأكد من سلامة جدران الخزان من أي تشققات، والتنظيف الدوري عن طريق الشركات المعتمدة في مجال تنظيف الخزانات.

تنظيف الخزانات

أوضح أن الفرق الفنية بالهيئة تقوم بجولات التفتيش الدورية للتأكد من نظافة وسلامة خزانات وتمديدات المياه في المباني. ودعا أصحاب المباني التجارية والجهات المشرفة على المساجد إلى ضرورة التعاقد مع شركات تنظيف الخزانات المعتمدة، والقيام بعمليات التعقيم مرة كل 6 أشهر. ومتابعة تنظيف الخزانات والتوصيلات الداخلية للمبنى. وأشار إلى أهمية اختيار الشركات التي تقوم بمهمة صيانة وتنظيف وتعقيم الخزانات، حيث إن، الشركات المعتمدة لدى الهيئة يتم تقييمها بصفة دورية والتأكد من توفر اشتراطات وجود فريق من ذوي الخبرة والمهارة في صيانة وتنظيف الخزانات وتعقيمها.

