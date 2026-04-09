1.4 تريليون درهم أصول «مبادلة» بنمو 17% في 2025

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، النتائج المالية للمجموعة لعام 2025، إذ حققت أداءً قوياً عبر استثماراتها المتنوعة، ونجحت في تعزيز قوة ومرونة محفظتها الاستثمارية، حيث ارتفعت قيمة الأصول الحالية للشركة 17% إلى 1.4 تريليون درهم، ما يعادل 385 مليار دولار، مع تحقيق عائد تراكمي يتجاوز 10% على مدى خمس وعشر سنوات.

خلدون المبارك



وقال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وثقة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مبادلة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تمضي مبادلة في ترسيخ مكانتها مستثمراً سيادياً عالمياً، مواصِلةً تحقيقَ إنجازات نوعية، وتسريعَ وتيرة نموها الاستراتيجي عبر القطاعات الحيوية، بما يعزّز دورها وإسهامها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.

وأَضاف: يجسّد الأداء القوي لمبادلة في عام 2025 فعالية استراتيجيتها طويلة الأمد للاستثمار في القطاعات الرئيسية المحفّزة للنمو في دولة الإمارات، وعلى مستوى العالم، ويعكس هذا، إلى جانب الأداء المتماسك لمحفظتها الاستثمارية على مدى السنوات الخمس والعشر الماضية، متانةَ نهجها الاستثماري ومرونته، ويضع مبادلة في موقع قوي يمكّنها من التعامل بثقة مع التحديات التي يشهدها الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وقال إن مبادلة واصلت على مدى ما يقارب ربع قرن، العملَ على بناء وتطوير شركات وطنية رائدة في مختلف القطاعات في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم، ففي عام 2025، واصلت تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، والعملَ على توظيف رأس المال بما يدعم رؤية دولة الإمارات نحو مزيد من التنويع الاقتصادي، وبفضل سجلها الراسخ في تحقيق نتائج قوية في مختلف الظروف، فإننا على ثقة بقدرتها على تجاوز هذه المرحلة، والخروج منها أكثر قوة ومرونة.

وتعكس نتائج مبادلة لعام 2025 نجاحها المتواصل في تحقيق أهدافها وتطلعاتها كشركة استثمار سيادية عالمية، حيث ارتفعت قيمة أصول الشركة بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 تريليون درهم مع تحقيق معدل عائد تراكمي بلغ 10.7% على مدى خمس سنوات، ومعدل عائد تراكمي بلغ 10.3% لعشر سنوات.

كما حققت الشركة زيادة في توظيف الاستثمارات بنسبة 20% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 143 مليار درهم (39 مليار دولار تقريباً)، في مؤشر على الزخم الاستثنائي، الذي ميّز أداء المجموعة خلال هذا العام، فيما حققت الإيرادات نمواً بنسبة 27%، لتصل إلى 138 مليار درهم (38 مليار دولار تقريباً).





مستويات قياسية

من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي في مبادلة: شهد عام 2025 تحقيق مستويات قياسية في توظيف رأس المال وتحقيق العوائد، في انعكاس واضح لزخم ونضج محفظتنا الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، مما يسهم في تعزيز مرونة ميزانيتنا العمومية.

وأضاف: من اللافت في هذا السياق أن هذا الأداء قد تحقّق في ظل الحفاظ على مستويات سيولة قوية، تستند إلى قدرة مبادلة على الوصول إلى مصادر متنوعة من رأس المال، ويوفّر لها هذا النهج المنضبط، المرونةَ اللازمة للتكيّف في مواجهة التحديات العالمية، واغتنام الفرص في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير.





قطاع الاستثمار

واصلت مبادلة خلال عام 2025 جهودها الرامية لتعزيز منظومة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل نوعية لدعم الكوادر الوطنية، وجذب رؤوس أموال عالمية، وتسريع نمو القطاعات الإستراتيجية التي تدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وعزز قطاع الاستثمار في الإمارات دوره الريادي في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق القيمة المنشودة على الصعيد الوطني.

وساهمت مبادلة بقيمة 45 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، فيما دعمت نحو 98 ألف فرصة عمل نوعية في أبوظبي بشكل مباشر وغير مباشر، بزيادة قدرها 51% منذ عام 2021، بما يرسّخ دور مبادلة وجهودها في تمكين وتطوير الكوادر الوطنية.

وأطلقت شركة «الدار» و«مبادلة كابيتال» منصة «الدار كابيتال»، وهي منصة استثمارية تربط المستثمرين العالميين بفرص الأصول المادية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتخذ «الدار كابيتال» من «أبوظبي العالمي» مقراً لها، وتوفر للمستثمرين المؤسسيين العالميين فرص استثمار في الأصول المادية تُدار باحترافية عالية، مع استهداف صندوقها الأول جمع مليار دولار (3.7 مليار درهم) خلال عام 2026.

وتم إطلاق شركة «مبادلة بايو» شركة وطنية رائدة في قطاع علوم الحياة، تهدف إلى ترسيخ قدرات دولة الإمارات في قطاع الأدوية الحيوية على نطاق واسع من خلال 10 مرافق عالمية.

كما تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مسيرة تقدمها في تطوير مصهر للألمنيوم في الولايات المتحدة يعد الأوَّل من نوعه منذ عقود، إلى جانب تطوير تقنيات صهر متقدمة، إضافة إلى الإعلان عن مشروع ضخم لتوسعة المركز المالي على جزيرة الماريه في أبوظبي، بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم، بالشراكة مع «الدار»، مما يؤكد مكانة أبوظبي «عاصمة رأس المال».

وتم إطلاق شركة «M42» برنامجاً متقدماً بالتعاون مع «أوراكل هيلث»، لإنشاء سجلات صحية موحّدة للمرضى وسهلة الوصول إليها على مستوى الدولة، مع دمج بيانات برنامج الجينوم الإماراتي ضمن السجلات الصحية الإلكترونية لدعم التوصيات الدوائية القائمة على المعلومات الجينية.

وأعلنت شركة «مصدر» وضع حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، بقدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاواط من الطاقة المتجددة على مدار الساعة، بالشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات.



استثمارات استراتيجية وشراكات دولية

شكّل عام 2025 واحداً من أكثر الأعوام نشاطاً لمنصات مبادلة الاستثمارية العالمية، حيث وسّعت المجموعة نطاق استثماراتها الإستراتيجية، وعزّزت حضورها عبر شراكات دولية في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، مما يعكس توسيع نطاق الفرص الاستثمارية في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية للطاقة، وغيرها.

وأطلقت مبادلة شراكة بقيمة مليار دولار «3.7 مليار درهم» مع «مجموعة فورتريس»، للاستثمار في الائتمان الخاص، وتوسيع حلول التمويل المرنة لدعم الشركات المتوسطة وفرص الاستثمار في الأصول المدعومة، مما يرسّخ النهج المنضبط في توسيع النطاق العالمي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة لدى مبادلة.

وضخّت مبادلة استثماراً إضافياً كبيراً في شركة «بي سي آي فارما سيرفيسيز»، ضمن صفقة استراتيجية مشتركة مع «بين كابيتال» و«كولبيرغ»، لدعم توسيع قدرات الشركة في مجالات تطوير وتصنيع العلاجات الحيوية المبتكرة، والمنتجات البيولوجية، والعلاجات الدوائية المتخصّصة، بما يواكب الطلب العالمي المتنامي.

وأبرمت مبادلة شراكة مع «سيلفر ليك» من خلال الاستحواذ على مجموعة «إنديفر»، وهي منصة عالمية رائدة تركز على تمثيل المواهب والإعلام والترفيه «والمالكة لشركة «تي كيه أو» التي تضم تحت مظلتها مؤسستي «يو إف سي» و«دبليو دبليو إي».

كما تم بيع حصة أقلية بنسبة 24% في شركة أركاديا كونسيومر هيلث كير، وهي منصة رائدة في مجال صحة المستهلك ومنتجات العناية الشخصية، مع ختام شراكة استمرت أربع سنوات مع مجموعة بانسك، تضاعفت خلالها إيرادات «أركاديا» ثلاث مرات.

وأنجزت الشركة استثمار بقيمة 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم)، إلى جانب «إي كيو تي» وشركاء مؤسسيين عالميين، للاستحواذ على حصة في «نورد أنجليا إديوكيشن»، المشغّل العالمي الرائد للمدارس الدولية المتميزة، والذي يخدم أكثر من 100 ألف طالب في 37 دولة.

واستثمرت «مبادلة» في حصة أقلية في شركة «تيشيم» بقيمة تقارب 6.7 مليار يورو «28.8 مليار درهم»، ضمن تحالف يضمُّ مجموعة بارتنرز، و«جي آي سي»، و«تي بي جي رايز كلايمت»، لدعم الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع العقارات، والذي يمثل نحو 40% من إجمالي الانبعاثات العالمية.

واستحوذت مبادلة على حصة قدرها 30% في شركة لوسكام إنترناشونال، الشركة الرائدة في مجال حلول تجميع منصات الشحن، والتغليف القابل لإعادة الاستخدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بجانب مجموعة من المساهمين تضم «تروستار كابيتال»، وشركة فاونتن فست، و«سينوترانس». ويمثل هذا الاستثمار أول حضور لمبادلة في القطاع الصناعي في آسيا.

كما استثمرت مبادلة، من خلال مشروع مشترك مع «أرديان»، مبلغ 253 مليون دولار (929 مليون درهم) للاستحواذ على حصة في أربعة عقارات تجزئة فاخرة في باريس ونيويورك، مؤجرة لبيوت الأزياء التابعة لمجموعة كيرينغ.

والتزمت مبادلة باستثمارات بقيمة نحو 300 مليون يورو (1.29 مليار درهم) لصالح شركة ريزولف إنرجي، بالتعاون مع «آكتيس»، لدعم توسعة مشاريع توليد الطاقة المتجددة في منطقة وسط وشرق أوروبا.

وأبرمت مبادلة شراكة استراتيجية مع «أرديان» للاستثمار المشترك في سوق البنية التحتية الثانوية، مع التركيز بشكل أساسي على المحافظ متعددة الأصول التي يقودها الشركاء المحدودون، فيما تشمل هذه الشراكة التزاماً من مبادلة بقيمة 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم) في حساب مصمم خصيصاً، مع خيار توظيف 500 مليون دولار إضافية من خلال الاستثمارات المشتركة.

والتزمت مبادلة بالاستثمار في حصة أقلية منظمة في شركة تروكورديا بالشراكة مع مجموعة كارلايل، من خلال أداة حقوق ملكية محمية ضد الخسائر. وتتيح هذه الصفقة الوصول إلى منصة وساطة تأمينية واسعة النطاق وخفيفة الأصول في الولايات المتحدة.

وأنجزت «مبادلة كابيتال» بنجاح صفقة الاستحواذ على شركة سي آي فاينانشال، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والثروات المتنوعة في أميركا الشمالية، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 12.1 مليار دولار كندي (32.2 مليار درهم).

ومع إنجاز هذه الصفقة، باتت مبادلة كابيتال، من خلال مديري الأصول والشركاء الإستراتيجيين، تتولى إدارة وتقديم الاستشارات والإشراف على أصول تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار (1.58 تريليون درهم) لصالح عملائها وشركائها المحدودين.

كما واصل مجلس أبوظبي للاستثمار مسيرته كذراع للاستثمار غير المباشر لمبادلة، حيث وظَّف المجلس خلال عام 2025 استثمارات بقيمة 19 مليار دولار (70 مليار درهم) مع كبار الشركاء العامّين ومديري الصناديق الاستثمارية.

وكثّفت الشركة استثماراتها في شركة MGX، دعماً لاستراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في منظومة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وخلال عام 2025، استحوذت مجموعة شركاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «AIP»، المؤلفة من «MGX» و«بلاك روك» و«جي آي بي» مع شركاء آخرين، على كامل أسهم شركة ألايند داتا سنترز، كما تعاونت «MGX»مع «بي بي آي فرانس» و«ميسترال ايه آي»، و«بلاك روك»، و«إنفيديا» لبناء مجمّع للذكاء الاصطناعي في منطقة باريس هو الأكبر من نوعه في أوروبا.