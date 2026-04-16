الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تركيب أدوات ترشيد المياه بجميع منازل المواطنين في الشارقة

خلال تركيب أدوات الترشيد (من المصدر)
17 ابريل 2026 00:56

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن آليات تنفيذ مبادرة جديدة لترشيد المياه بمنازل المواطنين في إمارة الشارقة، التي أطلقتها الهيئة تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي تستهدف تركيب أكثر من 750 ألف قطعة ترشيد للمياه في أكثر من 45 ألف منزل بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وأوضح ماجد حريمل الشامسي المدير التنفيذي للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهدف من المبادرة الجديدة، التي أطلقتها الهيئة تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة الاستخدام المسئول للموارد، وذلك بعد النجاح الذي حققته مبادرة ترشيد المنازل.
وقال راشد المرزوقي مدير إدارة الإعلام والاتصال بالهيئة: إن المراحل السابقة من مبادرة ترشيد المنازل التي استهدفت شريحة المستفيدين من علاوة التضخم بإمارة الشارقة استفاد منها أكثر من 14 ألف منزل وتم تركيب أكثر من 210,664 من قطع وأدوات ترشيد المياه والكهرباء وبلغت نسبة الترشيد في المياه 62% ونسبة التوفير في الإنارة 59%.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©