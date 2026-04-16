تركيب أدوات ترشيد المياه بجميع منازل المواطنين في الشارقة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن آليات تنفيذ مبادرة جديدة لترشيد المياه بمنازل المواطنين في إمارة الشارقة، التي أطلقتها الهيئة تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي تستهدف تركيب أكثر من 750 ألف قطعة ترشيد للمياه في أكثر من 45 ألف منزل بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وأوضح ماجد حريمل الشامسي المدير التنفيذي للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهدف من المبادرة الجديدة، التي أطلقتها الهيئة تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة الاستخدام المسئول للموارد، وذلك بعد النجاح الذي حققته مبادرة ترشيد المنازل.

وقال راشد المرزوقي مدير إدارة الإعلام والاتصال بالهيئة: إن المراحل السابقة من مبادرة ترشيد المنازل التي استهدفت شريحة المستفيدين من علاوة التضخم بإمارة الشارقة استفاد منها أكثر من 14 ألف منزل وتم تركيب أكثر من 210,664 من قطع وأدوات ترشيد المياه والكهرباء وبلغت نسبة الترشيد في المياه 62% ونسبة التوفير في الإنارة 59%.