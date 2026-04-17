برعاية منصور بن زايد.. تكريم 34 فائزاً بالدورة الرابعة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كرمت الهيئة 34 فائزاً في الدورة الرابعة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نواصل ترسيخ هذه الجائزة رافداً وطنياً يُحفّز التميز الزراعي ويعزز الأمن الغذائي. ويجسّد تكريم 34 فائزاً، إلى جانب أكثر من 3,800 مشاركة في المسابقات المصاحبة، أثرها في تمكين المزارعين وترسيخ استدامة الإنتاج الوطني".

وحضر الحفل، الذي أقيم في قصر الإمارات بأبوظبي، الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي الزراعي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، العضو المنتدب لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، وموزة سهيل المهيري، نائب مدير عام الهيئة للشؤون التنظيمية والإدارية، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، وممثلي وسائل الإعلام، والمؤثرين.

ورفع الدكتور طارق أحمد العامري، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، مؤكداً أن رؤية سموه الداعمة للقطاعات الحيوية، ومن بينها القطاع الزراعي، أسهمت في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز جاهزية الدولة لمختلف التحديات.

كما أعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على دعمه المستمر للجائزة وتشجيعه للابتكار الزراعي.

وأوضح أن الجائزة رسخت مكانتها منصة وطنية رائدة لترسيخ ثقافة التميز وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث استقطبت في دورتها الرابعة 476 مشاركة في الجائزة الرئيسية، إلى جانب 3395 مشاركة في المسابقات المصاحبة.

وأضاف أن عمليات التقييم اعتمدت معايير دقيقة تركز على كفاءة استخدام الموارد وجودة الإنتاج والالتزام البيئي، وأسفرت عن تكريم فائزين قدموا نماذج ملهمة في تطوير مزارعهم وعزبهم.

وأكد أن التحديات الجيوسياسية وتقلبات سلاسل الإمداد العالمية أبرزت أهمية تعزيز الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن قصص نجاح المزارعين تشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة زراعية أكثر استدامة وابتكاراً.

وهنأ الفائزين وشكر جميع المشاركين والجهات الداعمة واللجان المنظمة، مؤكداً استمرار العمل لتطوير الجائزة وتعزيز دورها في دعم الاستدامة الزراعية.

من جانبها، أعربت موزة سهيل المهيري عن اعتزازها بالمشاركة الواسعة في الدورة الرابعة وما تعكسه من اهتمام متزايد بالقطاع الزراعي على مستوى الدولة، مؤكدة أن الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كان لها بالغ أثر في ترسيخ ثقافة الابتكار الزراعي وتمكين المزارعين وتعزيز تنافسية القطاع.

وأشادت، في تصريح عقب تكريم الفائزين، بالحضور المتنامي للمرأة الإماراتية في مختلف مجالات العمل الزراعي، مؤكدة أن مشاركتها اللافتة في الجائزة والمسابقات المصاحبة تعكس قدرتها على الابتكار وقيادة مشاريع إنتاجية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي. كما نوهت بالدور الحيوي للشباب الإماراتي في إدخال التقنيات الحديثة وتطوير أساليب الزراعة المستدامة، مما يجعلهم قوة محركة لمسيرة التطوير في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت أن الجائزة ستواصل ترسيخ مكانتها منصة وطنية رائدة تُحفّز التميز وتدعم الشراكات الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي، موجهة التهنئة للفائزين والشكر لجميع الشركاء والداعمين.

وعلى صعيد النتائج، فاز راشد سليم الكتبي بالمركز الأول في فئة أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة، بينما حصد ماجد مهير الكتبي المركز الأول في فئة أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، وفاز حسن جمعة الزعابي بالمركز الأول في فئة أفضل مزرعة لإنتاج الفاكهة.

وفي فئة العزب المنتجة، جاء أحمد سلطان الكعبي في المركز الأول، فيما نالت مزرعة دلما لتربية النعام المركز الأول ضمن فئة صغار المنتجين، وحقق فاضل ناصر الساعدي المركز الأول في فئة مربي النحل.

كما فاز عبدالرحمن راشد الشامسي بالمركز الأول في فئة أفضل مزرعة للاستزراع السمكي، وحقق حمد محمد الكربي المركز الأول في فئة مشاريع الشباب، بينما نال حمد مصبح الطنيجي المركز الأول في فئة التقنيات الزراعية. وفي فئة المزارع التجارية، فازت مزرعة الإمارات المائية بالمركز الأول للإنتاج النباتي، ومزارع أوميغا بالمركز الأول للإنتاج الحيواني.

كما حصدت خديجة درويش القبيسي المركز الأول في فئة أفضل مُزارعة متميزة، ونورة خليفة الجابري المركز الأول في فئة أفضل مُربية متميزة.

وشهد الحفل أيضاً تكريم 11 جهة من القطاعين الحكومي والخاص تقديراً لدورها البارز في دعم أهداف الجائزة ومساهمتها الفاعلة في إنجاح فعاليات الدورة الرابعة وتعزيز أثرها على القطاع الزراعي.