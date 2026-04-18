الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

«تريندز» شريك معرفي في مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026

"تريندز" ضيف خاص في "باريس الدولي للكتاب 2026"
19 ابريل 2026 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك «تريندز للبحوث والاستشارات» بصفته شريكاً معرفياً في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل في مركز أبوظبي للطاقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الابتكار والمعرفة، ودعم البحث العلمي في دولة الإمارات.
ويأتي هذا الحدث في سياق التوجه الاستراتيجي لإمارة أبوظبي نحو ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تمكين روّاد الأعمال، وتوفير بيئة محفّزة لتطوير المشاريع المستقبلية.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، إن مشاركة المركز في المهرجان، بصفته شريكاً داعماً، تعكس التزامه الراسخ بدعم المبادرات الهادفة إلى نشر المعرفة وتعزيز الابتكار، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تُمثّل منصة مهمة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال.
وأضاف أن «تريندز» سيشارك في المهرجان من خلال مساهمة باحثيه بأوراق عمل متخصصة، وإدارة عدد من الجلسات الحوارية ضمن فعالياته، بما يعزّز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي.
وأوضح أن المهرجان يُشكّل منصة تجمع روّاد الأعمال والمستثمرين والخبراء وصنّاع القرار وسيدات الأعمال، ضمن بيئة تفاعلية تتيح تبادل المعرفة وبناء الشراكات الاستراتيجية.

أبوظبي
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
البحث العلمي
محمد عبدالله العلي
الإمارات
ريادة الأعمال
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©