«التزامكم سعادة» تُقدم التوعية الرياضية في نادي حتا

دبي (الاتحاد)



نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثّلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، محاضرة توعوية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في نادي حتا الرياضي، للتعريف بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينصّ عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال المحاضرة، التي حضرها لاعبو الفريق الأول والمدربون والإداريون وضابط الارتباط من شرطة دبي، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية. وقال: إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.



ونبّه الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة.