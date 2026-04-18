الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التزامكم سعادة» تُقدم التوعية الرياضية في نادي حتا

المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور (من المصدر)
19 ابريل 2026 01:23

دبي (الاتحاد)

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثّلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، محاضرة توعوية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في نادي حتا الرياضي، للتعريف بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينصّ عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال المحاضرة، التي حضرها لاعبو الفريق الأول والمدربون والإداريون وضابط الارتباط من شرطة دبي، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية. وقال: إن المبادرة تعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعي الجمهور جيداً التزاماته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

معايير 
ونبّه الملازم الكتبي إلى أن مواد القانون الاتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي توزّع عَلم الإمارات في المناطق السكنية
2840 طالبة في «مطوعة الفريج» في دبي
الرياضة
حتا
نادي حتا
دبي
شرطة دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تصل إلى آلاف المستفيدين في غزة
19 ابريل 2026
سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران لا يمكنها ابتزاز واشنطن
19 ابريل 2026
سودانيان أمام مبنى مدمر في العاصمة الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية «فورية» بالسودان
19 ابريل 2026
نازحون يمرون عبر أنقاض مبان مدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم معاناة أطفال غزة
19 ابريل 2026
سكان في موقع استُهدف بغارة جوية روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على مرافق حيوية
19 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©