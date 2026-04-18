علوم الدار

شرطة أبوظبي تنظم ورشة مرورية لموظفي «أدنوك البحرية»

19 ابريل 2026 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس شباب شرطة أبوظبي، بالتعاون مع قسم التوعية والتثقيف المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية، وبالتنسيق مع شركة أدنوك البحرية، ورشة تثقيفية مرورية بعنوان «أعبر بأمان» لموظفي الشركة، ضمن الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، ودعم مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، حيث استفاد منها نحو 950 موظفاً.
وأكدت شرطة أبوظبي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرصها على نشر الثقافة المرورية بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الالتزام بقوانين السير والمرور، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية.  وتناولت الورشة عدداً من المحاور المرتبطة بسلامة المشاة ومستخدمي الطريق، مركزةً على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المرورية، ودورها في الحد من الحوادث المرورية، وتعزيز سلامة الفرد والمجتمع.
واستعرض النقيب مرشد علي المرر عضو مجلس شباب شرطة أبوظبي، أبرز السلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها أثناء عبور الطرق، إلى جانب توعية المشاركين بمخاطر العبور الخاطئ، وسبل الوقاية منها. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها شرطة أبوظبي؛ بهدف رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع، وتعزيز تبني السلوكيات الإيجابية، بما يدعم تحقيق بيئة مرورية آمنة ومستدامة على طرق الإمارة.

