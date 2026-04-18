«النقل المتكامل» يكرّم شركاءه الاستراتيجيين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



نظّم مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، حفله السنوي لتكريم شركائه الاستراتيجيين في أبوظبي، تقديراً لدورهم وإسهاماتهم في دعم تطوير منظومة النقل في الإمارة. ويأتي هذا التكريم في إطار تعزيز علاقات الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتأكيداً على دور هذه الشراكات في دعم المشاريع والخدمات في قطاع النقل.

وشكّل الحفل مناسبة للاحتفاء بعلاقات الشراكة التي تجمع المركز بمختلف شركائه من الجهات الحكومية والخاصة، واستعراض مسيرة التعاون المشترك التي أسهمت في تحقيق عدد من الإنجازات في قطاع النقل خلال العام الماضي، بما يجسد استمرارية الشراكة بين مختلف الجهات، ويسهم في تطوير المنظومة والارتقاء بكفاءة خدماتها.

وأكد مركز النقل المتكامل أن ما تحقق من تطور في قطاع النقل في إمارة أبوظبي جاء نتيجة تعاون وثيق وتكامل فعّال بين مختلف الشركاء والجهات المعنية، الذين أسهموا بخبراتهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الأنظمة الذكية، إلى جانب تقديم خدمات رقمية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: «إن ما تحقق في قطاع النقل خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تعاون وثيق وتكامل فعّال بين مختلف الجهات، حيث أسهمت هذه الشراكات في دعم تطوير المشاريع والخدمات وتعزيز كفاءة المنظومة بشكل عام». ويأتي تكريم الشركاء اليوم تقديراً لهذه الجهود المشتركة، ورسالة امتنان للجهات التي كان لها دور فاعل في دعم مسيرة التطوير. ونؤكد حرصنا على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا، بما يعزز مستوى التكامل ويواكب احتياجات المرحلة المقبلة.

وشهد الحفل تكريم عدد من الجهات والأفراد من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التشغيل والتقنيات والخدمات، تقديراً لدورهم في دعم مشاريع وخدمات النقل في الإمارة، وإسهاماتهم في تحقيق عدد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، بما يعكس مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات.

وتضمنت فئات التكريم عدداً من المجالات التي تعكس تنوّع الشراكات وأثرها في تطوير منظومة النقل، حيث شملت أفضل المشغلين في الأداء والتشغيل، وأفضل الشراكات الاستراتيجية الداعمة للتطوير والتكامل، إلى جانب المبادرات المجتمعية والاستدامة، والشركاء الداعمين للابتكار والتقنيات المتقدمة في النقل، بما في ذلك حلول النقل الذكي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.



الابتكار والاستدامة

شملت الفئات أفضل الشركاء في مجالات الخدمات التشغيلية وجودة تقديم الخدمة، وخدمات النقل والمركبات والسائقين، إضافة إلى تحليل البيانات وتطوير المنصات الرقمية، والشركاء الإعلاميين، والمورّدين، والمؤسسات المالية، فضلاً عن الشراكات التي أسهمت في تطوير حلول النقل المستقبلية، مثل النقل الجوي المتقدم والمركبات ذاتية القيادة.

وقد استندت عملية التقييم إلى مجموعة من المعايير المعتمدة التي تراعي كفاءة الأداء، ومستوى الالتزام، وجودة المخرجات، والأثرين التشغيلي والاستراتيجي، إلى جانب الابتكار والاستدامة، ومدى مساهمة المبادرات في دعم أهداف الجهة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.