الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

2840 طالبة في «مطوعة الفريج» في دبي

مبنى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي (من المصدر)
19 ابريل 2026 01:24

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحقيق مبادرة «مطوعة الفريج» نتائج نوعية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ إجمالي عدد الطالبات المشاركات أكثر من 2840 طالبة، وتم إنجاز 83 ختمة للقرآن الكريم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 1300 طالبة في البرامج والأنشطة المصاحبة لشهر رمضان، ما يعكس تنامي الإقبال على البرامج القرآنية والتوعوية، ودورها في تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ الهوية الثقافية لدى الفتيات والأُسر في المجتمع.
وأكدت منى مطر الفلاسي، مسؤولة مبادرة «مطوعة الفريج»، أن هذه النتائج تعكس الأثر الاستراتيجي للمبادرة في دعم مستهدفات الدائرة الرامية إلى بناء مجتمع واعٍ متمسك بقيمه وهويته الإسلامية، من خلال تقديم برامج تعليمية نوعية تجمع بين الأصالة والابتكار، وتسهم في تمكين الفتيات وتعزيز دور الأسرة في التنشئة الصالحة.
ومن ناحية أخرى أعلنت الدائرة عن تحقيق إضافة نوعية في البنية التحتية الدينية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تم تشغيل 13 مسجداً جديداً بكلفة إجمالية بلغت ما يفوق 162 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 10400 مصلٍ، بما يعكس حجم الاستثمار في تطوير المرافق الدينية، وتعزيز جاهزيتها لاستيعاب النمو السكاني، ودعم جودة الحياة عبر توفير بيئة عبادة متكاملة تواكب أعلى المعايير التخطيطية والتشغيلية المستدامة.

تخصيص 10  قطع أراضٍ

أخبار ذات صلة
شرطة دبي توزّع عَلم الإمارات في المناطق السكنية
«التزامكم سعادة» تُقدم التوعية الرياضية في نادي حتا

وفي إطار التوسع المدروس لتغطية المناطق السكنية الجديدة، قامت الدائرة بتخصيص 10  قطع أراضٍ لبناء مساجد جديدة في 8 مناطق متفرقة بالإمارة، تشمل 5 جوامع و5 مساجد أوقات، شملت كلاً من مناطق العوير الأولى، مدينة هند الثالثة، اليلايس الخامسة، الخوانيج الثانية، ند حصة، الجداف، القصيص الصناعية وحتا، بما يسهم في تحقيق التوازن الجغرافي في توزيع المساجد، ويعزز سهولة وصول أفراد المجتمع إلى دُور العبادة وفق تخطيط حضري متكامل يواكب التوسع العمراني ويستجيب لاحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تصل إلى آلاف المستفيدين في غزة
19 ابريل 2026
سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران لا يمكنها ابتزاز واشنطن
19 ابريل 2026
سودانيان أمام مبنى مدمر في العاصمة الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية «فورية» بالسودان
19 ابريل 2026
نازحون يمرون عبر أنقاض مبان مدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم معاناة أطفال غزة
19 ابريل 2026
سكان في موقع استُهدف بغارة جوية روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على مرافق حيوية
19 ابريل 2026
