2840 طالبة في «مطوعة الفريج» في دبي

دبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحقيق مبادرة «مطوعة الفريج» نتائج نوعية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ إجمالي عدد الطالبات المشاركات أكثر من 2840 طالبة، وتم إنجاز 83 ختمة للقرآن الكريم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 1300 طالبة في البرامج والأنشطة المصاحبة لشهر رمضان، ما يعكس تنامي الإقبال على البرامج القرآنية والتوعوية، ودورها في تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ الهوية الثقافية لدى الفتيات والأُسر في المجتمع.

وأكدت منى مطر الفلاسي، مسؤولة مبادرة «مطوعة الفريج»، أن هذه النتائج تعكس الأثر الاستراتيجي للمبادرة في دعم مستهدفات الدائرة الرامية إلى بناء مجتمع واعٍ متمسك بقيمه وهويته الإسلامية، من خلال تقديم برامج تعليمية نوعية تجمع بين الأصالة والابتكار، وتسهم في تمكين الفتيات وتعزيز دور الأسرة في التنشئة الصالحة.

ومن ناحية أخرى أعلنت الدائرة عن تحقيق إضافة نوعية في البنية التحتية الدينية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تم تشغيل 13 مسجداً جديداً بكلفة إجمالية بلغت ما يفوق 162 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 10400 مصلٍ، بما يعكس حجم الاستثمار في تطوير المرافق الدينية، وتعزيز جاهزيتها لاستيعاب النمو السكاني، ودعم جودة الحياة عبر توفير بيئة عبادة متكاملة تواكب أعلى المعايير التخطيطية والتشغيلية المستدامة.



تخصيص 10 قطع أراضٍ

وفي إطار التوسع المدروس لتغطية المناطق السكنية الجديدة، قامت الدائرة بتخصيص 10 قطع أراضٍ لبناء مساجد جديدة في 8 مناطق متفرقة بالإمارة، تشمل 5 جوامع و5 مساجد أوقات، شملت كلاً من مناطق العوير الأولى، مدينة هند الثالثة، اليلايس الخامسة، الخوانيج الثانية، ند حصة، الجداف، القصيص الصناعية وحتا، بما يسهم في تحقيق التوازن الجغرافي في توزيع المساجد، ويعزز سهولة وصول أفراد المجتمع إلى دُور العبادة وفق تخطيط حضري متكامل يواكب التوسع العمراني ويستجيب لاحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.