الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية

19 ابريل 2026 12:32

أدى اليمين القانونية، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدد من سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة الجدد المعينين لدى الدول الصديقة.

 

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين، عن تمنياته لسفراء الدولة النجاح والتوفيق في أداء مهامهم، لتعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها تجسيداً لنهج الدولة في بناء شراكات مثمرة مع دول العالم تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع، بجانب ترسيخ التعاون والتواصل بين مختلف شعوب العالم.

 

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
«الفارس الشهم 3» تصل إلى آلاف المستفيدين في غزة

وقد أدى اليمين كل من عمر راشد مطر سعيد النيادي، سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا، ومحمد أحمد محمد بندوق القمزي، سفير الدولة لدى رابطة دول جنوب آسيا "الآسيان"، ومحمد مطر بطي الخييلي، سفير الدولة لدى أوكرانيا، وفهد عبد الرحمن علي آل بشر، سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا.

حضر المراسم عدد من الوزراء والمسؤولين.

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
اليوم 12:45
أمام 75 ألف متفرج.. ميسي يبدع ويمنح صديقه أول فوز مع إنتر ميامي
الرياضة
أمام 75 ألف متفرج.. ميسي يبدع ويمنح صديقه أول فوز مع إنتر ميامي
اليوم 12:48
أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية
علوم الدار
أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 12:32
إستوديانتس يتصدر الدوري الأرجنتيني
الرياضة
إستوديانتس يتصدر الدوري الأرجنتيني
اليوم 12:30
«نفهم العلوم لنصنع المعرفة».. مبادرة للإبداع والابتكار
الترفيه
«نفهم العلوم لنصنع المعرفة».. مبادرة للإبداع والابتكار
اليوم 12:29
