صقر غباش يبحث مع عضو "البوندستاغ" الألماني التصعيد في المنطقة وانعكاساته على الأمن الإقليمي والدولي

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الأوروبية في البوندستاغ الألماني، رئيس الوفد الألماني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول.

وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في ضوء التصعيد الأخير في المنطقة، وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد معالي صقر غباش أن الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن الدولة كانت قد أوضحت بشكل صريح أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها لتنفيذ أي هجمات، التزاماً بمبادئها الراسخة القائمة على احترام سيادة الدول وعدم الانخراط في النزاعات.

واستعرض معاليه حجم التهديدات التي واجهتها الدولة، موضحاً أن أكثر من 95% من الهجمات التي استهدفت أراضيها تم التصدي لها بنجاح، بفضل كفاءة وجاهزية منظومات الدفاع الجوي، الأمر الذي يعكس قدرة الدولة على حماية أمنها واستقرارها.

وأشار إلى أن السلوك الإيراني في المنطقة، الممتد منذ أكثر من 47 عاماً، والقائم على التدخل في شؤون الدول ودعم الأذرع في عدد من الساحات الإقليمية، يطرح تساؤلات جدية حول إمكانية التعايش مع هذا النهج مستقبلاً، متسائلاً عن كيفية التعامل مع نظام لا يزال يمارس هذه السياسات، وما الذي قد يحدث في حال امتلاكه قدرات نووية.

وحذر معاليه من خطورة التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات لا تستهدف دول المنطقة فحسب، بل تمس الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية وسلامة الملاحة البحرية.

وفي سياق متصل، شدد معاليه على أن دولة الإمارات، في تعاملها مع هذه الظروف، التزمت بنهج إنساني شامل، وعملت على توفير مختلف أشكال الدعم والرعاية لكافة الجاليات على أرضها.

من جانبه، أعرب ألكسندر رضوان، إزاء التطورات التي شهدتها دولة الإمارات، عن تضامن بلاده مع الإمارات ودعمها في مواجهة هذه التحديات، ومثمناً كفاءة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية أمنها وسلامة سكانها.

وأكد الجانبان أهمية تنسيق المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي لإصدار مواقف برلمانية موحدة تصب في مصلحة الجميع.

حضر اللقاء معالي الدكتور علي راشد النعيمي و كل من ميرة سلطان السويدي، وسارة محمد فلكناز، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس وبحضور سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا.