الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

صقر غباش ونائب رئيس البرلمان الأردني يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية الغاشمة

19 ابريل 2026 15:54

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور خميس عطية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، تحت شعار: "تعزيز الأمل، ضمان السلام، وتحقيق العدالة للأجيال القادمة".

 

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وآفاق تطوير التعاون البرلماني، بما يعزز من فاعلية الدبلوماسية البرلمانية في دعم المصالح المشتركة وترسيخ الاستقرار الإقليمي.

 

وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي إلى جانب تأثيراتها الخطيرة على أمن الملاحة الدولية وعلى استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

 

كما بحث الجانبان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في الإمارات ودول المنطقة بما تمثله من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية وما تشكله من تقويض للأمن والاستقرار الإقليميين.

 

وأدان معالي صقر غباش والدكتور خميس عطية، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، مؤكدين أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 

وجدد الدكتور خميس عطية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية التأكيد على تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع دولة الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين.

 

أخبار ذات صلة
صقر غباش يبحث مع عضو "البوندستاغ" الألماني التصعيد في المنطقة وانعكاساته على الأمن الإقليمي والدولي
صقر غباش: القضية الفلسطينية تواجه فجوة بين وضوح المبدأ وتردد الإرادة الدولية

وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات انتهجت، قبل وخلال الأزمة، نهجاً ثابتاً يقوم على ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية، وتجنب الانخراط في أي تصعيد عسكري، بما في ذلك عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أي طرف، انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان استمرارية تدفق إمدادات الطاقة والحفاظ على توازن الاقتصاد العالمي.

 

وشدد على تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها، مشيداً بالمواقف الأردنية الراسخة الرافضة للاعتداءات الإيرانية غير المبررة على أراضيها ودول الخليج العربية.

 

وأشار معاليه إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تعد شريكاً استراتيجياً محورياً لدولة الإمارات، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً نوعياً خلال العقد الماضي بنسبة بلغت 138%، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية وتنوعها.

 

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية توحيد المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، بما يسهم في بلورة مواقف برلمانية منسقة تعزز الأمن والاستقرار وتخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأشار الجانبان إلى أن العلاقات الإماراتية الأردنية تستند إلى قاعدة صلبة من الأخوة والتفاهم السياسي المشترك، تعززت عبر عقود من التنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين، بما يجسد رؤية إستراتيجية موحدة تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المتسارعة.

 

حضر اللقاء معالي الدكتور علي راشد النعيمي وكل من ميرة سلطان السويدي، والدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس وبحضور سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا.

المصدر: وام
الاعتداء الإيراني
صقر غباش
الأردن
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
اليوم 12:45
صقر غباش ونائب رئيس البرلمان الأردني يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية الغاشمة
علوم الدار
صقر غباش ونائب رئيس البرلمان الأردني يجددان إدانتهما للاعتداءات الإيرانية الغاشمة
اليوم 15:54
"طرق دبي" تفتتح توسعة شارع حصة لرفع سعة المرور وتحسين الربط بين المحاور الرئيسية
علوم الدار
"طرق دبي" تفتتح توسعة شارع حصة لرفع سعة المرور وتحسين الربط بين المحاور الرئيسية
اليوم 15:45
ماتشيدا زيلفيا.. «حلم ياباني» يهدّد «الفرسان» في نصف نهائي النخبة
الرياضة
ماتشيدا زيلفيا.. «حلم ياباني» يهدّد «الفرسان» في نصف نهائي النخبة
اليوم 15:45
سيميوني بعد خسارة كأس الملك: الجماهير بحاجة إلى الانتصارات وليس الرسائل
الرياضة
سيميوني بعد خسارة كأس الملك: الجماهير بحاجة إلى الانتصارات وليس الرسائل
اليوم 15:45
