سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخة شمسة سعيد الكتبي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ظهر اليوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها بإذن الله الشيخة شمسة سعيد سلطان الكتبي، أرملة المغفور له الشيخ سالم بن محمد القاسمي، وذلك في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.

وأدى الصلاة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أبناء الفقيدة وذويها، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.