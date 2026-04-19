الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخة شمسة سعيد الكتبي

19 ابريل 2026 17:02

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ظهر اليوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها بإذن الله الشيخة شمسة سعيد سلطان الكتبي، أرملة المغفور له الشيخ سالم بن محمد القاسمي، وذلك في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.

وأدى الصلاة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أبناء الفقيدة وذويها، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

المصدر: وام
سعود بن صقر
صلاة الجنازة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©