علوم الدار

طقس صحو ورياح تنشط أحياناً مثيرة الغبار

أبوظبي
19 ابريل 2026 18:06

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً على السواحل والجزر ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة غرباً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً غرباً. يحدث المد الأول عند الساعة 15:34 والمد الثاني عند الساعة 02:48، والجزرالأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 20:25.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:17 والمد الثاني عند الساعة 23:13، والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 04:06.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                    الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                    36 25 75 20

دبي                          34 24 70 25

الشارقة                      34 18 70 30

عجمان                       31 24 70 45

أم القيوين                     32 19 70 40

رأس الخيمة                  35 19 65 25

الفجيرة                        33 27 70 45

العـين                          38 24 50 10

ليوا                             39 22 60 10

الرويس                       35 24 80 20

السلع                           34 25 80 30

دلـمـا                           32 24 70 40

طنب الكبرى / الصغرى   29 25 85 50

أبو موسى                     26 25 85 70.

المصدر: وام
