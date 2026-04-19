سباق "حصنتك يا وطن" يجمع أكثر من 25 ألف مشارك في مشهد يعكس قيم الوحدة والانتماء الوطني

شهد سباق «حصنتك يا وطن» مشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من المواطنين ومن مختلف فئات المجتمع في الدولة، في مشهد وطني مميز عكس القيم الراسخة للوحدة والتلاحم والتكافل المجتمعي التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجسد هذا الحضور الواسع روح الانتماء التي تجمع كل من يعيش على أرض الإمارات، مؤكداً أهمية الجاهزية المجتمعية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين جميع فئات المجتمع.

وافتُتح السباق بعرض مميز لفريق فرسان الإمارات، الذي رسم لوحة فنية متناغمة بألوان علم دولة الإمارات في سماء الوطن، في مشهد جسّد روح الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية وأضفى بعداً رمزياً مؤثراً على انطلاقة الحدث.

وانطلق السباق من واحة الكرامة، الصرح الوطني البارز في أبوظبي، وصولاً إلى «إرث» أبوظبي (فندق ونادي ضباط القوات المسلحة)، في مسار حمل دلالات وطنية عميقة أكدت متانة ارتباط أبناء الإمارات وقيمهم الراسخة، مترجماً رسالة واضحة مفادها أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تتجسّد في الوعي والتكاتف وروح الانتماء الوطني.

وشهد الحدث مشاركة واسعة ضمت كبار المواطنين وأصحاب الهمم والشباب والعائلات إلى جانب العدائين المحترفين، في مشهد يعكس وحدة المجتمع الإماراتي وتكامل أدواره في دعم المبادرات الوطنية وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية.

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي أن سباق «حصنتك يا وطن» يمثل نموذجاً متقدماً للمبادرات الوطنية التي تعكس مستوى الوعي المجتمعي في دولة الإمارات، وتجسد التزام أفراد المجتمع بقيم الانتماء والمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة في هذا الحدث تعكس بوضوح عمق ارتباط المجتمع بوطنهم وقيادتهم الرشيدة.

وقال «يعكس ما نشهده اليوم من حضور مجتمعي واسع ومشاركة فاعلة من مختلف الفئات العمرية المكانة التي تحتلها المبادرات الوطنية في وجدان المجتمع الإماراتي، ويؤكد أن ترسيخ ثقافة الجاهزية المجتمعية وتعزيز الوعي الوطني مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود المؤسسات مع أفراد المجتمع. ويأتي سباق (حصنتك يا وطن) ليجسد هذه المعاني بصورة عملية، ويعزز مفاهيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، ويرسخ أهمية تبني أنماط الحياة الصحية والنشطة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً وقدرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة».

وعقب انتهاء السباق، توافد المشاركون وعائلاتهم إلى القرية المجتمعية المصاحبة في «إرث» أبوظبي، والتي شكلت مساحة تفاعلية نابضة بالحيوية جمعت أفراد المجتمع في أجواء احتفالية عائلية تضمنت أنشطة متنوعة وبرامج ترفيهية ومبادرات مجتمعية عززت روح التواصل والمشاركة.

يأتي تنظيم السباق ثمرة تعاون مشترك بين لجنة سباق زايد الخيري ومجلس أبوظبي الرياضي، في إطار جهودهما المستمرة لدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة النشاط البدني وتشجيع المشاركة المجتمعية في الفعاليات التي تسهم في بناء مجتمع صحي ومتلاحم.

وأسهم دعم الرعاة في إنجاح الحدث وتعزيز أثره المجتمعي والوطني ومنهم، المجموعة الدولية الذهبية، ومجموعة الدار، و«رود ترانزت»، وبنك أبوظبي التجاري، ومياه العين، وبرجيل القابضة، وشبكة الإذاعة العربية، وواحة الكرامة، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير.

ويؤكد سباق «حصنتك يا وطن» مكانته مبادرة وطنية رائدة تجمع أفراد المجتمع تحت مظلة واحدة، وترسخ قيم الانتماء والمسؤولية المشتركة تجاه الوطن، بما يعكس رؤية أبوظبي في بناء مجتمع متماسك يعزز روح المشاركة المجتمعية.