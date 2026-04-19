الإمارات تشارك بمعرض «الدفاع» في ماليزيا

كوالالمبور- ماليزيا (الاتحاد)



تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ19 من معرض خدمات الدفاع آسيا (DSA 2026) في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فيما يستعدّ الجناح الوطني لدولة الإمارات لاستقبال الوفود الدولية وصانعي القرار وقادة قطاع الدفاع في المعرض الذي يمتدّ إلى 23 أبريل الجاري.

وتأتي مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات مُدن، الجناح يجمع نخبة من الشركات الإماراتية الرائدة في قطاعي الدفاع والأمن ومن بين هذه الشركات «مجموعة إيدج» الرائدة عالمياً في مجالي التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، و«كالدس جروب»، و«ريسورس أندستريز» المزوّد المتخصّص في حلول الأمن والدفاع، و«أسيس للقوارب» المتخصّصة في صناعة زوارق الإنقاذ عالي الأداء.



الشركات الوطنية

ويعمل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على دعم المشاركة من خلال تمكين الشركات الوطنية وتجميعها تحت جناح وطني موحّد، بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك). كما تُمثّل المشاركة فرصة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء العالميين، بما يسهم في نقل المعرفة وتمكين القدرات الوطنية.



«إيدج»

تعود مجموعة «إيدج» للمشاركة في معرض خدمات الدفاع آسيا 2026 من خلال عرض متكامل متعدد المجالات يضم أنظمة وحلولاً متقدمة وعالية التأثير، مقدمةً للقوات في المنطقة أحدث التقنيات الداعمة للعمليات الحديثة.

كما تستعرض «إيدج» أنظمة صاروخية متقدمة، من بينها صاروخ MANSUP-ER المضاد للسفن والقادر على العمل في مختلف الظروف الجوية بمدى موسّع، إلى جانب نظام SKYKNIGHT للدفاع الجوي، الذي يتميز بسرعة الانتشار والجاهزية العالية.

وتستعرض مجموعة كالدس القابضة، ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات، مجموعة من أبرز حلولها الدفاعية المتكاملة على صعيد المنظومات البرية والبحرية والجوية، من أبرزها نماذج من الطائرة «بدر (250-B) والمركبة الحديثة «مزيد 001»، علاوة على نماذج متطورة من صواريخ «الحداه».

وتعرض شركة «ريسورس إندستريز»، خلال مشاركتها في معرض خدمات الدفاع آسيا 2026»، منتجات من أقسامها المتخصصة في مجال الطيران، والحرب الإلكترونية، والأنظمة البرية.

كما تقوم شركة «أسيس للقوارب» ASIS Boats، الرائدة عالمياً في مجال الحلول البحرية المتطورة، بعرض مجموعتها من القوارب الصلبة القابلة للنفخ (RIBs) المتطورة المخصصة للاستخدامات العسكرية والمهنية.

وإلى جانب مشاركة نخبة من الشركات الرائدة في مجالات الدفاع والأمن، تشارك «كابيتال للفعاليات» الذراع التنظيمية لمجموعة «أدنيك»، ومجلة «الجندي» ومجلة «درع الوطن» المجلتان الرسميتان لوزارة الدفاع الإماراتية، الشريك الإعلامي في الجناح الوطني لدولة الإمارات.



استكشاف

يتيح معرض خدمات الدفاع آسيا 2026 الفرصة للزوّار لاستكشاف الجناح الوطني لدولة الإمارات في القاعة 4 في منصة عرض رقم 4100، والتواصل المباشر مع كبار القادة والمهندسين والمتخصصين في مجال الدفاع والأمن لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التقنيات المتطورة الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.