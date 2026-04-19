الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفعيل منصة «E-Ghars» للتشجير الذكي في مدينة العين

جانب من فعالية توعوية بالتشجير الذكي (وام)
20 ابريل 2026 01:23

العين (وام) 

أعلن «برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي» تفعيل منصة التشجير الذكي «E-Ghars»، تحت شعار «أخضر أزرق دايم» كواحدة من المبادرات النوعية التي تسعى إلى بناء جيل واعٍ، يدرك أهمية صون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مؤكداً أن الاستدامة ليست مجرد شعار، بل ممارسة يومية ونهج حياة للمجتمع الإماراتي. 
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، التي تضع الاستدامة البيئية في صدارة أولوياتها، إيماناً منها بضرورة تفعيل الحلول المبتكرة لحماية التنوع البيئي في الإمارات. 
يذكر أن الشيخة شما بنت محمد أطلقت رسمياً منصة «E-Ghars» في فبراير الماضي بمدينة الظنة، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة. 
وتعد المنصة نموذجاً رائداً في توظيف الحلول التكنولوجية الذكية لخدمة الطبيعة، حيث تهدف إلى تعزيز جهود التشجير، وتوفير بيانات دقيقة تدعم المبادرات البيئية المستدامة، بما ينسجم تماماً مع رؤية الإمارات الطموحة في ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، وتحقيق المستهدفات الوطنية والعالمية للمناخ.  وتجسيداً لأهداف المنصة على أرض الواقع، نُفذت مبادرة بيئية متميزة تمثلت في غرس 50 شجرة «غاف» في حديقة آثار هيلي بمدينة العين. 
وتم اختيار الموقع وفق المعايير الفنية والمواصفات المحددة من قبل دائرة البلديات والنقل، وبالتعاون المثمر مع «التواجد البلدي». 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©