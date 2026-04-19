تخريج «ممثلي السلامة والصحة المهنية» في الجهات الحكومية بالشارقة

الشارقة (وام)



احتفت القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الموارد البشرية بالشارقة، بتخريج الدفعة الثانية من مشروع «ممثلي السلامة والصحة المهنية في الجهات الحكومية بالإمارة»، وذلك في نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة.

حضر التخريج ماجد حمد المري، مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور أن المشروع يجسّد رؤية إمارة الشارقة في تعزيز بيئات عمل آمنة مستدامة، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المهنية في مختلف الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن البرنامج، بما يتضمنه من محاور متخصصة في السلامة والصحة المهنية والتشريعات ذات الصلة وآليات تحديد المخاطر والإسعافات الأولية، أثبت أهميته في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام بفاعلية في حماية الأرواح والممتلكات والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.

وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المنظمة وما شهده المشروع من تعاون مثمر بين مختلف المؤسسات، والذي كان له بالغ الأثر في نجاحه واستمراريته وفق أعلى المعايير المهنية.

وأوضح أن تنفيذ المشروع جري وفق خطة تدريبية مرحلية تمتد من يناير حتى نوفمبر 2026، من خلال مجموعات تدريبية متتابعة متضمنة المحاور السبعة التخصصية، بما يضمن شمولية البرنامج وتغطية مختلف الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة كوادرها في مجالات السلامة والصحة المهنية.

من جانبه، أكد ماجد المري أن المشروع يأتي ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل حكومية آمنة، مشيراً إلى أن تخريج الدفعة الثانية من مشروع «ممثلي السلامة والصحة المهنية» لا يقتصر على كونه مخرجات برنامج تدريبي فحسب، بل يمثل استثماراً نوعياً في رأس المال البشري، وترسيخاً لممارسات السلامة والصحة المهنية وفق أحدث المعايير، بما يدعم مسيرة التميز الحكومي، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة. وثمن جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في إنجاح هذا المشروع، مؤكداً أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يشكل ركيزة أساسة للارتقاء بمنظومة العمل، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة المؤسسية.