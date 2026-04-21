جناح الدولة يستعرض القدرات الدفاعية الوطنية

الجناح الوطني في المعرض يواصل جذب الاهتمام الدولي (وام)
22 ابريل 2026 02:20

كوالالمبور (الاتحاد) 

يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات جذب الاهتمام الدولي في اليوم الثاني من معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا (DSA 2026)، الذي يُقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري، مؤكداً مكانته منصة رائدة للتعاون الدولي في مجالات الدفاع والابتكار.
وتشارك دولة الإمارات في المعرض المقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، في تجسيد واضح لالتزام الدولة بتعزيز الشراكات العابرة للحدود ودفع عجلة تطوير الصناعات الدفاعية عالمياً.
وشهد الجناح إقبالاً لافتاً في اليوم الثاني من المعرض، حيث استقبل أكثر من 2,200 زائر، من بينهم مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى، ووفود دولية، وكبار التنفيذيين من أبرز الشركات العالمية في مجالي الدفاع والأمن، مما يعكس تنامي مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتقنيات الدفاعية المتقدمة والحلول المستقبلية.
ومن بين كبار الزوار، أمس، وفد ملكي رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو الملكي تنغكو شرف الدين بدلي شاه بن الأمين الكريم سلطان صالح الدين، ولي عهد ولاية قدح دار الأمان الماليزية، وصاحب السمو الملكي توانكو سيد فايز الدين بوترا بن توانكو سيد سراج الدين جمال الليل، ولي عهد ولاية برليس الماليزية.

وفود رفيعة المستوى

أخبار ذات صلة
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد أمن واستقرار الإمارات
الإمارات: أهمية ضمان حرية الملاحة لاستقرار الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي

من الجانب الإماراتي، زار الجناح  الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي والوفد المرافق له، وعامر حسن الطنيجي، القائم بأعمال، رئيس بعثة الإمارات لدى ماليزيا، للاطلاع على أحدث التطورات في الجناح هذا العام.
واستقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات ممثلي وفود رفيعة المستوى من: سلطنة عُمان، وتركيا، وتايلاند، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وسنغافورة، وإيطاليا، وميانمار، وألمانيا، وغيرها، بما يعزز دوره منصة عالمية لعرض التقنيات الدفاعية الإماراتية وتبادل الرؤى حول الأولويات الاستراتيجية في القطاع الدفاعي.
بالإضافة إلى ذلك، واصل الجناح تسهيل اللقاءات الاستراتيجية مع قادة القطاع وخبرائه وكبريات الشركات الوطنية والدولية في مجالي الدفاع والأمن، حيث استضاف أكثر من 80 اجتماعاً خلال اليوم الثاني من الحدث.

مركز للابتكار
ناقشت هذه الاجتماعات أحدث التطورات في التصنيع الدفاعي والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة غير المأهولة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن السيبراني، بما يعكس ريادة دولة الإمارات في مواكبة المتطلبات المتسارعة للقطاع الدفاعي العالمي.
وقدّمت كبريات الشركات الدفاعية الإماراتية، بما في ذلك «إيدج، كاليدس، ريسورس أندستريز، وأسيس للقوارب»، أحدث ابتكاراتها وحلولها الدفاعية المتطورة المصنّعة في الدولة، والتي حظيت باهتمام واسع من الوفود الزائرة، وأسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في تقنيات الدفاع والأمن.

آخر الأخبار
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد أمن واستقرار الإمارات
الأخبار العالمية
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد أمن واستقرار الإمارات
22 ابريل 2026
قوات أميركية تقوم بتفتيش سفينة تحمل العلم الإيراني حاولت انتهاك الحصار البحري الأميركي (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترح إيراني
22 ابريل 2026
آمنة الضحاك خلال مشاركتها بالدورة الـ 38 لمؤتمر «الفاو» في روما (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: أهمية ضمان حرية الملاحة لاستقرار الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي
22 ابريل 2026
فلسطينيون وسط ملاجئ مؤقتة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«مجلس السلام» يقترح دمج المرحلتين الأولى والثانية من خطة غزة
22 ابريل 2026
امرأة سودانية توزع وجبات مجانية على النازحين في أم درمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لـ «الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه صعوبات غير مسبوقة بالسودان
22 ابريل 2026
