طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائمٍ أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار.

وتكون حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:04، والمد الثاني عند الساعة 04:59، والجزر الأول عند الساعة 11:42، والجزر الثاني عند الساعة 22:10.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:51، والمد الثاني عند الساعة 01:46، والجزر الأول عند الساعة 07:59، والجزر الثاني عند الساعة 20:40.