«القيادات العليا» بشرطة دبي يناقش المؤشرات الاستراتيجية وخطط التحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

ترأّس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات العليا، بحضور مساعدي القائد العام وعدد من الضباط، وذلك في إطار متابعة الخطط الاستراتيجية وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات والوحدات التنظيمية.

واستعرض الاجتماع، القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، إلى جانب أجندة الموضوعات والبرامج والخطط التشغيلية والاستراتيجية المطروحة من القطاعات والإدارات العامة، بما يدعم مُستهدفات التطوير المستدام ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي على مستوى القوة.

واطّلع اللواء المهيري وأعضاء المجلس على نتائج مؤشرات الأداء للربع الأول من العام الجاري، وما تحقق من نسب إنجاز في عدد من الملفات الحيوية.

وأكد اللواء المهيري، أن النتائج النوعية التي حققتها مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية تعكس مستوى الجاهزية العالية والكفاءة المتقدمة التي تتمتع بها المنظومة الشرطية.