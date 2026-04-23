الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

«خليفة للتقانات»: النباتات المحلية «كنز من ذهب»

خالد الأميري مدير مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية
24 ابريل 2026 01:27

العين (وام)

كشف الدكتور خالد الأميري، مدير مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، عن تفاصيل مشروع بحثي عالمي يهدف إلى إحداث ثورة في قطاع الزراعة والاستدامة، من خلال تقنيات «إعادة البرمجة البيولوجية» للخلايا، وهو ما يضع الدولة في مقدمة خريطة الابتكار العلمي العالمي.
وأوضح الأميري أن الابتكار الجديد يتجاوز مفاهيم «التعديل الجيني» التقليدية إلى ما يعرف بـ«إعادة البرمجة البيولوجية»، وهي عملية معقدة تعتمد على الدوائر الجينية التي تحاكي الدوائر الكهربائية لضبط عمل الخلايا. جاء ذلك خلال مشاركة المركز في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي. وثمَّن الأميري الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة الذي يمثل الدافع الرئيسي للمركز للوصول إلى مرتبة متقدمه عالمياً من حيث تنوع المجالات البحثية التي تشمل الحيوانات، النباتات، الحشرات، والبكتيريا. 
واستعرض نتائج دراسة جينوم شجرة «الغاف» الإماراتية، حيث أثبتت الأبحاث قدرة هذه الشجرة على تغيير تركيبها الجيني ثلاثي الأبعاد بين الفصول لمقاومة الحرارة الشديدة. ويسعى المركز حالياً لنقل هذه «المعرفة العلمية»، وتطبيقها على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، والذرة، والذرة الرفيعة، لتمكينها من النمو في البيئات القاسية.

