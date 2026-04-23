الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«سلال» تفتح باب الحصول على تمويل من «صندوق الابتكار الزراعي»

جانب من الحضور خلال الفعاليات (من المصدر)
24 ابريل 2026 01:28

العين (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «سلال»، الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، فتح باب التقديم للحصول على التمويل من «صندوق الابتكار الزراعي»، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، الذي يقام حالياً في «مركز أدنيك العين»، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتمكين المزارعين الإماراتيين وتعزيز استدامة القطاع الزراعي الوطني.
ويُعد «صندوق الابتكار الزراعي» مبادرة استراتيجية أطلقتها «واحة الابتكار» التابعة لمجموعة «سلال»؛ بهدف تمكين المزارعين ودعم وتطوير تقنيات زراعية مبتكرة تسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية، من خلال تمويل المشاريع الزراعية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع تبنّي الممارسات الزراعية المستدامة، إلى جانب توفير الدعم الفني والإرشادي الذي يساعد المزارعين على تنمية نطاق مشاريعهم وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وسيتم اختيار خمسة مزارعين سنوياً عبر عملية تقييم تنافسية، يحصل كل مزارع منهم بموجبه على دعم مالي يصل إلى 200 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى إشراف فني متخصص من خبراء وشركاء المجموعة، ومن المتوقع أن يمول الصندوق، على مدى خمسة أعوام وبقيمة إجمالية هي 5 ملايين درهم إماراتي، 25 مشروعاً ابتكارياً يقودها مزارعون محليون، بما يسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل، ورفع كفاءة استخدام الموارد كالمياه والطاقة، وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتطبيق التجاري.
وقال الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار، إن إطلاق صندوق الابتكار الزراعي يعد امتداداً للدور الذي أُسست من أجله واحة الابتكار، كمركز وطني لتطوير الحلول الزراعية المستقبلية، وتسريع تبنّي التقنيات التي تعزّز استدامة القطاع الزراعي في دولة الإمارات. فمنذ انطلاقها، تعمل واحة الابتكار على بناء منظومة متكاملة تجمع بين البحث والتطوير، وتمكين المزارعين، وتحويل الابتكار إلى أثر ملموس على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق، يمثّل الصندوق منصة عملية لدعم المزارعين الإماراتيين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم وتجاربهم الميدانية إلى مشاريع مبتكرة قابلة للنمو والتوسع، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ منظومة أمن غذائي أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة.

