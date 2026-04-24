السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
91 جنسية تشارك في برامج «محمد بن راشد للثقافة الإسلامية»

25 ابريل 2026 01:25

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تحقيق مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية نمواً متصاعداً في مؤشرات نشر المعرفة والتعريف بالقيم الإسلامية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد المسلمين الجدد أكثر من 2,700 مسلم جديد من 91 جنسية، إلى جانب تنفيذ نحو 390 دورة ودرساً ومحاضرة، استفاد منها نحو 1,400 منتسب، في انعكاس لدور الدائرة في بناء منظومة معرفية راسخة تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ القيم في مجتمع يتسم بتنوعه الثقافي واتساع تفاعلاته الإنسانية.
وأظهرت المقارنة مع نتائج الربع الأول من عام 2025 نمواً ملحوظاً في مختلف المؤشرات، حيث ارتفع عدد المسلمين الجدد بنسبة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما شهد عدد المنتسبين للدروس والدورات والمحاضرات زيادة بنسبة تقارب 70%، فيما سجلت الأنشطة العلمية نمواً بنسبة تتجاوز 15%، الأمر الذي يعكس تطور البرامج المعرفية التي تقدمها الدائرة، واتساع نطاق تأثيرها في مختلف فئات المجتمع، بما يعزز بناء نسيج ثقافي أكثر انسجاماً وتكاملاً.
ويجسّد هذا النمو امتداداً لرؤية الدائرة في ترسيخ المعرفة بوصفها محوراً أساسياً في تعزيز التماسك المجتمعي، حيث يسهم التنوع الثقافي للمستفيدين في ترسيخ نموذج حضاري يعكس قدرة دبي على تحويل تعدديتها الثقافية إلى مساحة تفاعل إيجابي تقوم على الفهم والاحترام المتبادل، بما يدعم استدامة القيم المشتركة ويعزز حضور الهوية في إطار من الانفتاح الواعي والمسؤول.

وأكد جاسم محمد الخزرجي، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، أن هذه المؤشرات تعكس عمق المنهجية التي تتبناها الدائرة في تطوير برامج معرفية تراعي اختلاف الخلفيات الثقافية واللغوية، وتسهم في تقديم فهم رصين ومتوازن للقيم الإسلامية في سياقها الحضاري، مشيراً إلى أن المركز يواصل توسيع مساراته التوعوية بما يعزز التقارب الثقافي ويكرس المعرفة كجسر للتواصل الإنساني، انسجاماً مع استراتيجية الدائرة الهادفة إلى أن تكون أقرب إلى المجتمع وأكثر تأثيراً في خدمة الإنسان، وترسيخ مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواكبة تحولات الحاضر واستشراف المستقبل.

