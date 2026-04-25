الرئيس التنفيذي لشركة مداري سبيس لـ «الاتحاد»: إطلاق مركز بيانات فضائي يعزّز سيادة البيانات الإماراتية

آمنة الكتبي (دبي)



قال الدكتور شريف الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة مداري سبيس لـ«الاتحاد»: إن الشركة تمضي حالياً في المراحل النهائية لاستكمال النموذج الهندسي لمركز البيانات الفضائية، تمهيداً لشحنه إلى ليتوانيا لإجراء المزيد من الاختبارات الفنية المتقدمة، موضحاً أن الحمولة ستتكوّن من مكونات مخصّصة لتخزين البيانات ومعالجتها، حيث ستنفذ، خلال وجودها في المدار، سلسلة من الأنشطة تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف استعراض قدرات الشركة في إدارة البيانات في الفضاء بكفاءة عالية.



وأضاف: نركز على تطوير حلول متقدمة للمعالجة الفائقة والتخزين السحابي في المدار الأرضي المنخفض كخطوة أولى، مما يسهم في توفير بيئة آمنة وفعالة للبيانات بعيداً عن الأرض، مشيراً إلى أنه في ظل الوضع السياسي الراهن، يوفر نموذج أعمال الشركة لحكومة دولة الإمارات مرونة واستمرارية في إدارة بياناتها الحيوية، بما يضمن استقلاليتها عن الأنظمة الأرضية التقليدية.

وأكد الرميثي أن من المقرر إنجاز المشروع في شهر نوفمبر من العام الجاري، في خطوة تعكس تقدم العمل وفق الجدول الزمني المحدد واستكمال جاهزية النظام لمراحل التشغيل اللاحقة، موضحاً أن أحد الأهداف الرئيسية للمهمة يتمثل في تحقيق سيادة البيانات لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب توفير طبقة احتياطية آمنة لبياناتها الوطنية.

وبين الرميثي أن شركة «مداري سبيس» تمتلك بالفعل شراكات متعددة مع شركات عالمية ومؤسسات بحثية رائدة، مما يتيح لنا الوصول إلى أحدث التقنيات والخبرات العالمية، هذه الشراكات تسهم في تسريع عملية تطوير حلول فضائية متقدمة محلياً، كما تساعد في نقل المعرفة التقنية إلى المهندسين الإماراتيين، من خلال برامج التعاون والتدريب المشترك، من خلال هذه العلاقات الدولية، نعمل على تعزيز قدرات الإمارات في قطاع الفضاء وتمكينها من تحقيق الاستقلال التكنولوجي في هذا المجال الحيوي.

وأضاف: تقدم «مداري سبيس» برامج تدريبية مكثفة لطلبة الجامعات والمهندسين الجدد، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمشاركة في المشاريع الفضائية الحقيقية لاكتساب الخبرة العملية، كما تعمل على تطوير شراكات مع المؤسسات الأكاديمية لضمان توفير مناهج تعليمية متخصصة تلبي احتياجات القطاع.

وحول خطط «مداري سبيس» المستقبلية لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً لصناعة، وتطوير الأقمار الاصطناعية، قال الرميثي: تهدف «مداري سبيس» إلى توسيع قدراتها التصنيعية والتقنية من خلال إنشاء مرافق إنتاج متقدمة، وتعزيز البحث في تقنيات الأقمار الاصطناعية، كما تسعى إلى تطوير شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق مشاريع جديدة تعزز من مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لصناعة الفضاء في المنطقة.



توطين صناعة الأقمار الاصطناعية

أضاف الرميثي: تسعى «مداري سبيس»، وهي شركة إماراتية ناشئة، مقرها في مركز الابتكار بمدينة مصدر في أبوظبي، إلى إعادة تعريف حدود تكنولوجيا الفضاء من خلال البحث والتطوير في التقنيات والأنظمة الفضائية المتقدمة، كما نركز على دمج قدرات الحوسبة الفائقة، وسعة التخزين الفضائية، والذكاء الاصطناعي المتطور في البيئات الفضائية والقمرية، مما يعزز استقلالية الدولة في هذا المجال. من خلال تطوير هذه التقنيات محلياً، نسهم في توطين صناعة الأقمار الاصطناعية، وتعزيز قدرة الإمارات على ريادة الابتكار الفضائي عالمياً.