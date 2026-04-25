السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكما الشارقة وأم القيوين والشيوخ يشهدون حفل زفاف الشيخ غانم بن عبدالله آل ثاني

حاكما الشارقة وأم القيوين والشيوخ يشهدون حفل زفاف الشيخ غانم بن عبدالله آل ثاني
25 ابريل 2026 22:30

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم السبت، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو حاكم الشارقة، بمناسبة زفاف نجله الشيخ غانم بن عبدالله آل ثاني، على كريمة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني، وذلك في نادي الشارقة للجولف والرماية.

كما شهد حفل الاستقبال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المواطنين المهنئين.

وقدم أصحاب السمو الحكام وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام خالص تهانيهم وتبريكاتهم إلى الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، والعريس الشيخ غانم بن عبدالله آل ثاني وعموم عائلة آل ثاني الكرام بهذه المناسبة السعيدة، راجين المولى عز وجل أن يبارك للعريسين، ويجعله زواجاً مباركاً يؤسس لأسرة صالحة تسودها المودة والألفة والطمأنينة ويتبعها ذرية مباركة.

وصافح أصحاب السمو الشيوخ المهنئين الذين قدِموا لتقديم التهاني والتبريكات بالزفاف الميمون، متابعين سموهم عروض الفرق الشعبية التي أحيت حفل الاستقبال محتفين بالموروث الإماراتي وأصالته، ومعبرين عن مظاهر الفرح والسرور والترابط بين شعب الإمارات وقيادته.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
حاكم أم القيوين
أفراح آل ثاني
حفل زفاف
آخر الأخبار
الرياضة
«الفارق 6 نقاط».. سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي
اليوم 23:16
الرياضة
الأهلي السعودي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة
اليوم 23:08
علوم الدار
حاكم أم القيوين يحضر أفراح المزروعي والحنطوبي
اليوم 23:06
الرياضة
سيتي يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا
اليوم 22:56
الرياضة
أرسنال يكسب نيوكاسل ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
اليوم 22:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©