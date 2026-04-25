مركز باحثي الإمارات يعقد اجتماعه السنوي السادس

دبي (وام)



عقد مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، اجتماعه السنوي السادس، وذلك بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمقر الجديد للمركز داخل حرم جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، في خطوة تعكس توسّعه المؤسسي، وتعزيز حضوره الأكاديمي والبحثي.

وترأس الاجتماع معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء المركز، بحضور الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، ونخبة من قيادات الجامعة وأعضاء المجلس.

أبرز مؤشرات الأداء

استعرض الاجتماع إنجازات العام الماضي، الذي شهد تنظيم 10 مؤتمرات علمية دولية كبرى. وناقش المجلس أبرز مؤشرات الأداء خلال العام 2025 - 2026، والتي عكست نمواً ملحوظاً.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس الأمناء، أن الاجتماع الذي عُقد في ظل حملة «فخورين بالإمارات»، يعكس روح العمل المؤسسي والتكامل بين أعضاء المركز.

وقال إن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة جهد جماعي متواصل، ويعكس إيماناً راسخاً بدور البحث العلمي في خدمة التنمية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذا المسار بخُطى واثقة خلال المرحلة المقبلة.