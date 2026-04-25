شما بنت محمد: الأسرة ترسخ القيم لمواجهة تحديات العصر الرقمي

العين (وام)



استضافت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في مدينة العين لقاءً ضمن برنامج «مفاتيح الأسرة السعيدة»، ضم عدداً من عضوات مجالس أمهات مدارس العين، وذلك برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وناقش اللقاء سبل تعزيز الحوار المجتمعي حول وعي الأسرة الإماراتية كخط الدفاع الأول ضد الهجمات عبر «السوشيال ميديا»، ودورها الجوهري في ترسيخ القيم وبناء وعي الأجيال القادمة، من خلال التكامل بين البيت والمدرسة لتأهيل الأبناء لمواجهة تحديات العصر بكل ثقة واقتدار.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن الأم تمثل المدرسة الأولى التي تسبق كل المؤسسات التعليمية، وأن دورها في المرحلة الراهنة محوري في هندسة الوعي وصناعة الطمأنينة داخل البيت، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وأزمات إقليمية وانفتاح رقمي واسع يصل إلى عقول الأطفال قبل أن يستأذن الكبار. وأشارت إلى أن «عام الأسرة» يمثل ميثاقاً وطنياً يعيد وضع الأسرة في موقعها الطبيعي بوصفها الحاضنة الأولى للقيم والأصالة، والحصن الذي يبنى فيه الإنسان ويصان فيه الوطن. ولفتت إلى أن الطمأنينة قوة نفسية تغرسها الأم في أبنائها من خلال الثبات، وحسن إدارة القلق، والقدرة على تحويل الخوف إلى تلاحم، والترقب إلى انتماء، والأزمة إلى فرصة لتعميق الثقة بالوطن وقيادته.

وشددت الشيخة شما على أن التربية لا تتحقق بالمواعظ المباشرة وحدها، بل من خلال القدوة اليومية، حيث يقرأ الأبناء ملامح أمهاتهم وطريقة تعاملهن مع الأحداث قبل أن يستمعوا إلى النصائح، داعية إلى تعميق الحوار الأسري، وتعزيز حضور البيت القارئ، واستحضار سير الأجداد، وغرس احترام الهوية واللغة والقيم الإماراتية في نفوس الأبناء، مؤكدة أن المدرسة تمنح العلم، بينما تمنح الأسرة المعنى والبوصلة الأخلاقية.

وشهد اللقاء مداخلات من الأمهات المشاركات من مجالس أمهات مدارس العين.