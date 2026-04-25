علوم الدار

مسؤول دولي: الإمارات نموذج عالمي رائد في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم

كيفن باسكرفيل
26 ابريل 2026 01:57

أبوظبي (وام)

أكد كيفن باسكرفيل، الرئيس المشارك للمؤتمر الدولي للتوحد 2026 في أبوظبي، أن استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر العالمي البارز تعكس التزاماً راسخاً بتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، والحرص على ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتبادل الخبرات في مجال اضطراب طيف التوحد، ونموذج عالمي رائد في هذا المجال.
وقال، إن المؤتمر يمثل منصة دولية متقدمة تجمع خبراء ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات وأحدث ما توصلت إليه الأبحاث، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد من ذوي التوحد وأسرهم، مضيفاً: كلما تعلمنا أكثر، استطعنا أن نطبق بشكل أفضل، ونحدث أثراً حقيقياً ومستداماً في حياة الأفراد.
وأوضح أن أحد أهم أهداف المؤتمر هو تعزيز فهم المجتمع لاضطراب التوحد، مؤكداً أن نجاحنا الحقيقي يقاس بمدى قدرتنا على تمكين العائلات، وتعزيز بيئة أكثر تفهماً واحتواء لكل فرد.

أخبار ذات صلة
«الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية» تشيد بدور الإمارات في دعم غزة
الرئيس التنفيذي لشركة مداري سبيس لـ «الاتحاد»: إطلاق مركز بيانات فضائي يعزّز سيادة البيانات الإماراتية
المؤتمر الدولي للتوحد
الإمارات
التوحد
طيف التوحد
آخر الأخبار
جانب من زيارة القائم بأعمال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية المستشفى الإماراتي العائم بالعريش (الصور من وام)
الأخبار العالمية
«الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية» تشيد بدور الإمارات في دعم غزة
26 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز
26 ابريل 2026
يتصاعد الدخان في لبنان عقب استهداف إسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع سكان 59 قرية بجنوب لبنان من العودة
26 ابريل 2026
صبي يجلس على قمة تل يُطل على مخيم للاجئين قرب الحدود التشادية السودانية (رويترز)
الأخبار العالمية
السودان في صدارة أشد أزمات الجوع عالمياً عام 2025
26 ابريل 2026
جندي يقف في موقعه حاملاً سلاحه خلال هجوم على قاعدة عسكرية الرئيسية في مالي (رويترز)
الأخبار العالمية
مالي: مسلحون يشنون هجمات معقدة على قواعد عسكرية
26 ابريل 2026
