"مستشفى الكورنيش" يجري بنجاح عملية رائدة بتقنية تنظيرية داخل الرحم

نجح مستشفى الكورنيش، التابع لشركة "صحة" ضمن مجموعة "بيورهيلث"، في إجراء عملية رائدة لإصلاح السنسنة المشقوقة داخل الرحم باستخدام المنظار الجنيني بمساعدة شق جراحي.

وتعد السنسنة المشقوقة، حالة خلقية تنشأ نتيجة عدم اكتمال انغلاق الحبل الشوكي والعمود الفقري خلال المراحل المبكرة من الحمل، ما يؤدي إلى انكشاف جزء من الحبل الشوكي وقد يترتب عليه تلف في الأعصاب وإعاقات دائمة مدى الحياة.

وأكد الدكتور فيرنر غيرهارد ديل، استشاري ورئيس قسم طب الأجنة في مستشفى الكورنيش، أن هذه الحالة تجسد الإمكانات المتقدمة لطب الأجنة في إحداث فارق ملموس في نتائج الحالات المعقدة، مشيراً إلى أنه رغم عدم وجود علاج نهائي للسنسنة المشقوقة، فإن هذا النوع من التدخلات يسهم في الحد من المضاعفات بعد الولادة، مع الحفاظ على أولوية سلامة الأم.